с чего всё началось

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию против рекордных 16,61 рубля на акцию, выплаченных по итогам 2018 года. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

«Газпром» может сократить дивиденды за 2019 год на 8,24%

Гаджеты Apple выпустила обновление iOS 13.5 Apple выпустила публичную версию iOS 13.5, которая упрощает разблокировку iPhone при ношении маски на лице. 34

Общество Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции. 1,8K

Армия и оружие В Балтийском море испытывают малый ракетный корабль «Одинцово» Санкт-Петербург, 20 мая 2020, 18:00 — REGNUM Новый малый ракетный корабль (МРК) «Одинцово» проекта 22 800 «Каракурт», построенный на судостроительном заводе «Пелла» для Балтийского флота, проходит заводские ходовые испытания в Балтийском море, сообщает 20 мая пресс-служба Западного военного округа.

Шоу-бизнес Откровенная поза стала трендом в соцсетях у звезд на карантине Как сообщает The Sun, бесконечное сидение на карантине спровоцировало мировых звезд на стихийное изобретение очередного горячего тренда.

Общество Госдума приняла закон о базе данных всего населения России Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг. 3,4K

Политика Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации». 66

Музыка Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрало сто миллионов просмотров на YouTube — скорость прироста этого показателя стала рекордной в истории Евровидения, сообщается на официальном сайте конкурса. 774

Шоу-бизнес Орбакайте трогательно поздравила сына с днем рождения Кристина Орбакайте поздравила с днем рождения своего старшего сына Никиту Преснякова.

Общество Мурашко заявил о выплате всех надбавок медикам Все надбавки медикам за работу с больными COVID-19 выплачены фактически к 15 мая. Об этом сообщил глава минздрава РФ Михаил Мурашко. 23

Происшествия В Москве трагически погиб несовершеннолетний сын актрисы Юлии Дробот В Москве трагически погиб сын актрисы Юлии Дробот. Трагедия произошла в ночь на 21 мая, когда 15-летний юноша находился в гостях у бабушки. 69

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 833

Политика В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Экономика Правительства могут запретить покупку золота частным лицам Правительства могут запретить иметь золото в частной собственности, если потеряют контроль над инфляцией в результате коронавирусного кризиса, считает Криспин Одей, один из самых известных управляющих хедж-фондом в Европе. 21

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 17

Экономика Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года. 30

Общество Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей. 115