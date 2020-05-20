Экономика
ТАСС«Газпром» может сократить дивиденды за 2019 год на 8,24%
Совет директоров "Газпрома" рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию против рекордных 16,61 рубля на акцию, выплаченных по итогам 2018 года. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.
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Совет директоров Альфа-банка рекомендовал на годовом общем собрании акционеров отказаться от выплаты дивидендов за 2019 г., говорится в материалах банка.Ведомостивчера в 13:38
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СД Красноярскгеологии созывает ГОСА заочно 25 июня, рекомендует выплатить 120 руб на акцию
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