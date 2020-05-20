с чего всё началось

На дивиденды предлагается направить 377,2 млн руб. из расчета 1,175 тыс. руб. на одну акцию, говорится в сообщении предприятия. Еще 48 млн руб. совет директоров рекомендовал направить на благотворительность, 3,5 млн руб. -- на вознаграждения членам совета директоров.

Общество Попова рассказала о мутациях коронавируса Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса - поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни", - сказала Попова. 4

Общество Собянин сообщил о смягчении ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возможности начать первый этап смягчения введённых из-за коронавируса ограничений и продолжить постепенное «открытие» городской экономики. 343

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 957

Экономика Минфин заявил о масштабном грядущем росте выпуска ОФЗ Выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) в РФ значительно вырастет в связи с наращиванием госрасходов для финансирования поддержки экономики и граждан на фоне коронавируса, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на форуме "Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы" в рамках Недель российского бизнеса. 1

Интернет Роскачество призывает не пользоваться пиратскими интернет-ресурсами Использование пиратских интернет-ресурсов может привести к утечке личных данных. Об этом говорится в сообщении Роскачества. 5

Технологии Наши ученые создали первую вакцину от коронавируса Как сообщает сайт 1 obl.ru, семь исследовательских центров нашей страны пытались создать чудодейственную вакцину от COVID-19. 3K

Шоу-бизнес Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад. 5

Политика НАТО созывает экстренное заседание из-за выхода США из ДОН Совет НАТО проведет экстренное заседание на уровне послов 22 мая в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), сообщил дипломатический источник в Брюсселе. 6

Общество Медведев раскритиковал самоизоляцию Медведева попросили рассказать, что он думает об ограничительных мерах в период изоляции на онлайн-конференции Startup Village. 171

Политика Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. 211

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 522

Экономика Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков. 78

Экономика Половина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53% — охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть в распоряжении РБК). 6