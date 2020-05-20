Экономика

Коммерсантъ Нижний НовгородКоммерсантъ Нижний НовгородСовет директоров АПЗ предложил выплатить 377 млн рублей дивидендов

На дивиденды предлагается направить 377,2 млн руб. из расчета 1,175 тыс. руб. на одну акцию, говорится в сообщении предприятия. Еще 48 млн руб. совет директоров рекомендовал направить на благотворительность, 3,5 млн руб. -- на вознаграждения членам совета директоров.
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с чего всё началось
Совет директоров Альфа-банка рекомендовал на годовом общем собрании акционеров отказаться от выплаты дивидендов за 2019 г., говорится
 в материалах банка.
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Агентство нефтегазовой информации19 мая в 01:42
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Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
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Использование пиратских интернет-ресурсов может привести к утечке личных данных. Об этом говорится в сообщении Роскачества.
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Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
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Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) на предоставление кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

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Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
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Экономика

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ВВП России в 2020 году упадёт на 5%, однако в 2021-м будет рост на 2,8%, следует из прогноза социально-экономического развития страны, подготовленного Минэкономразвития.
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Половина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой

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Вторая волна эпидемии коронавируса в России начнется не раньше конца лета.
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