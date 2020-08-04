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Совет директоров «Аэрофлота» 5 августа обсудит допэмиссию

Совет директоров "Аэрофлота" 5 августа обсудит увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций, следует из сообщения компании.В источнике
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ИА Красная Весна

«Аэрофлот» намерен увеличить уставной капитал путем допэмиссии

ИА Красная Весна02:35
ПРАЙМ

Совет директоров «Аэрофлота» 5 августа обсудит допэмиссию

ПРАЙМ02:15
Интерфакс

Совет директоров «Аэрофлота» в среду обсудит допэмиссию

Интерфакс02:06
Правда УрФО

«Ростеху» предложили увеличить уставный капитал НПП «Старт» в Екатеринбурге

Правда УрФО23:53

Лукашенко заявил, что не допустит возврата к лихим 90-м

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании к народу и парламенту заявил о недопустимости продажи земли и приватизации государственных предприятий, что предполагает возврат к Конституции 1994 года (на этом настаивает оппозиция).
Octagon.Media06:20

Ростуризм оценил потери от закрытия российских границ для иностранцев

Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Аргументам и фактам" заявила, что потери отрасли из-за отсутствия иностранных туристов в России в 2020 году составили около 500 млрд руб. По ее словам, в прошлом году туризм принес стране $10,9 млрд, что сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса.
Газета.Ru05:11
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Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАССвчера в 06:44
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Яблоки, чеснок и лимоны снижают уровень холестерина в организме

Как считает врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова, контроль за питанием и замена одних продуктов на другие могут положительно сказаться на уровне холестерина в организме.
Невские Новости04:21
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК06:23
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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Новый BMW X3 замечен на тестах впервые

BMW, вероятно, украсит кабину новыми вариантами отделки салона, новыми технологиями и обновленным iDrive, чтобы оставаться конкурентоспособным, сражаясь с недавно обновленной Audi Q5 и Mercedes GLC следующего поколения, появившимися в 2021 году.
32CARS.ruвчера в 09:50

Шойгу: ежемесячная надбавка военнослужащим составит 23 тыс. рублей

«Приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки военнослужащим лётного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подписан 17 июля», — уточнил Шойгу.
REGNUM04:28
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В Крыму семилетняя девочка спасла из воды пятилетнего мальчика

«Пятилетний мальчик из Когалыма (Ханты-Мансийский АО) катался на самокате и упал в бассейн, семилетняя девочка Дарья из города-героя Тула ни секунды не раздумывая, как была в платье - бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчишке», - рассказал Александр Кирьяков.
ForPost06:10
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия04:59
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