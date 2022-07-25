РИА НовостиСовет директоров «Аэрофлота» избрал Александровского главой компании на пять летСовет директоров "Аэрофлота" избрал Сергея Александровского гендиректором на пять лет, сообщает пресс-служба перевозчика.РИА Новости"Решением совета директоров на должность генерального директора ПАО "Аэрофлот" сроком на 5 лет, согласно уставу организации, избран Сергей Александровский", - говорится в релизе компании.РИА НовостиРешение было принято в рамках внеочередного заседания СД, которое состоялось в форме заочного голосования в пятницу, 22 июля.Quote.RuРосимущество и Минфин приняли участие в увеличении уставного капитала «Аэрофлота», приобретя более 1,5 млрд новых обыкновенных акций компании в ходе допэмиссии, сообщили в пресс-службе.ИзвестияЧитать далееСвернутьReadovka NewsReadovka NewsИзвестияВечерняя МоскваПодробнее о событииСовет директоров «Аэрофлота» избрал Александровского на должность гендиректора авиакомпании на пять летАгентство Москва08:20Совет директоров «Аэрофлота» избрал Александровского гендиректором на пять летВедомости08:57Александровского избрали гендиректором «Аэрофлота» на следующие пять летИзвестия08:46Совет директоров «Аэрофлота» назначил Сергея Александровского на должность гендиректораКоммерсантъ08:38«Аэрофлот» продлил полномочия гендиректора Сергея Александровского на пять летФАН08:35Полномочия гендиректора «Аэрофлота» Александровского продлили на пять летТАСС09:07Совет директоров «Аэрофлота» избрал Александровского главой компании на пять летРИА Новости08:10Показать ещёОценить1Поделиться