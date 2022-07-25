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Совет директоров «Аэрофлота» избрал Александровского главой компании на пять лет

Совет директоров "Аэрофлота" избрал Сергея Александровского гендиректором на пять лет, сообщает пресс-служба перевозчика.
РИА Новости
"Решением совета директоров на должность генерального директора ПАО "Аэрофлот" сроком на 5 лет, согласно уставу организации, избран Сергей Александровский", - говорится в релизе компании.
РИА Новости
Решение было принято в рамках внеочередного заседания СД, которое состоялось в форме заочного голосования в пятницу, 22 июля.
Quote.Ru
Росимущество и Минфин приняли участие в увеличении уставного капитала «Аэрофлота», приобретя более 1,5 млрд новых обыкновенных акций компании в ходе допэмиссии, сообщили в пресс-службе.
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