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Совет директоров «Аэрофлота» избрал Александровского главой компании на пять лет

Совет директоров "Аэрофлота" избрал Сергея Александровского гендиректором на пять лет, сообщает пресс-служба перевозчика.
РИА Новости
"Решением совета директоров на должность генерального директора ПАО "Аэрофлот" сроком на 5 лет, согласно уставу организации, избран Сергей Александровский", - говорится в релизе компании.
РИА Новости
Росимущество и Минфин приняли участие в увеличении уставного капитала «Аэрофлота», приобретя более 1,5 млрд новых обыкновенных акций компании в ходе допэмиссии, сообщили в пресс-службе.
Известия
23 марта стало известно, что бывший гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов покинул «Аэрофлот» и ушел на пост замдиректора в неназванной компании.
Коммерсантъ

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