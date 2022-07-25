В ходе очередного брифинга от Минобороны РФ официальный представить ведомства Игорь Конашенков предоставил новую сводку о проведении специальной военной операции на Украине и представил свежую информацию по продвижению войск Вооруженных сил России на сегодня, на 25 июля, сообщает "Глас Народа".