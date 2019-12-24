Совет директоров «Газпрома» принял одобренную правлением новую дивидендную политику, сообщил «Интерфакс». 12 декабря правление крупнейшей российской компании утвердило постепенный переход на выплаты акционерам 50% чистой прибыли по МСФО.

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

Общество Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Политика В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».

Авто Дилер Bentley отзывает в России семь автомобилей ООО "Фольксваген Груп Рус" - российский дилер Bentley - отзывает семь транспортных средств моделей Continental Supersports, Continental Supersports Convertible и Continental 24.

Политика Основополагающие положения Конституции лучше не трогать, заявил Путин Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию для налаживания связи между разными уровнями власти в России.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Политика Путин: Сталин не запятнал себя общением с Гитлером Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с нацистским лидером Адольфом Гитлером, в отличие от некоторых руководителей стран Европы.

Общество «Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.

Шоу-бизнес Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.

Шоу-бизнес Состояние Галины Волчек ухудшилось По данным телеграмм-канала Mash. Сейчас Волчек вводят антибиотики и искусственно поддерживают её жизнь на специальных аппаратах.

Происшествия Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.

Гаджеты Xiaomi продает «умные» часы за тысячу рублей Несмотря на сверхбюджетную цену — 119 юаней, или около тысячи рублей — новинка оснащается датчиками сердечного ритма, мониторинга сна и физической нагрузки.