Экономика
РБКСовет директоров «Газпрома» одобрил новую дивидендную политику
Совет директоров «Газпрома» принял одобренную правлением новую дивидендную политику, сообщил «Интерфакс». 12 декабря правление крупнейшей российской компании утвердило постепенный переход на выплаты акционерам 50% чистой прибыли по МСФО.
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Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Авто
Дилер Bentley отзывает в России семь автомобилей
ООО "Фольксваген Груп Рус" - российский дилер Bentley - отзывает семь транспортных средств моделей Continental Supersports, Continental Supersports Convertible и Continental 24.
Политика
Минфин РФ ожидает решения суда по долгу Украины к лету 2020 года
Окончательное решение суда по долгу Украины перед Россией по еврооблигациям может быть озвучено к лету 2020 года.
Кино
На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова
В Москве прошла светская премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Общество
В Минфине предложили использовать такси для передвижения чиновников
Министерство финансов России подготовило предложения об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников.
Транспорт
Из Санкт-Петербурга отправился первый поезд в Крым
Во вторник первый поезд отправится в Симферополь из столицы.
Политика
Основополагающие положения Конституции лучше не трогать, заявил Путин
Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию для налаживания связи между разными уровнями власти в России.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном
Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Политика
Путин пообещал повысить военные пенсии в 2020 году
Президент России Владимир Путин заявил, что в 2020 году размер военных пенсий будет увеличен.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Экономика
Глава «Роскино» ответила на сообщения о смене руководства
Гендиректор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе заявила РБК, что не получала никаких уведомлений о смене руководства от совета директоров.
Политика
Путин: Сталин не запятнал себя общением с Гитлером
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с нацистским лидером Адольфом Гитлером, в отличие от некоторых руководителей стран Европы.
Общество
«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию
На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Политика
Путин рассказал о недостаточной конверсии предприятий ОПК
Президент России Владимир Путин прокомментировал работу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Шоу-бизнес
Состояние Галины Волчек ухудшилось
По данным телеграмм-канала Mash. Сейчас Волчек вводят антибиотики и искусственно поддерживают её жизнь на специальных аппаратах.
Общество
На Ольгу Бузову подали в суд за долги по коммуналке
Управляющая компания решила обратиться в суд, чтобы он обязал Бузову погасить всю сумму.
Происшествия
Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя
В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
Политика
Лукашенко пригрозил России войной с НАТО из-за Белоруссии
Александр Лукашенко предупредил Россию о возможной войне с НАТО, если она попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Общество
Су-57 в Хабаровском крае разбился при испытаниях
Истребитель Т-50 (Су-57) разбился под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае при проведении испытаний двигателя.
Гаджеты
Xiaomi продает «умные» часы за тысячу рублей
Несмотря на сверхбюджетную цену — 119 юаней, или около тысячи рублей — новинка оснащается датчиками сердечного ритма, мониторинга сна и физической нагрузки.
Политика
Донбасс и Киев согласовали условия обмена пленными
Донбасс и Киев согласовали условия по обмену пленными, который пройдет по формуле «всех на всех», передает ОТР.
Гаджеты
IPhone XR стал самым продаваемым смартфоном 2019 года
По данным аналитической компании Counterpoint Research, самым продаваемым смартфоном в третьем квартале 2019 года стал iPhone XR.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Общество
В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье
В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.
Футбол