Экономика

РБКРБКСовет директоров «Газпрома» одобрил новую дивидендную политику

Совет директоров «Газпрома» принял одобренную правлением новую дивидендную политику, сообщил «Интерфакс». 12 декабря правление крупнейшей российской компании утвердило постепенный переход на выплаты акционерам 50% чистой прибыли по МСФО.
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«Газпром» рассчитывает, что его позиции на рынке останутся устойчивыми

Finam.Ru11:30

Совет директоров «Газпрома» утвердил увеличение выплат акционерам

РБК11:18

«Газпром» утвердил новую дивидендную политику и инвестпрограмму на 2020 год

Ведомости11:42

«Газпром» назвал объем инвестпрограммы на 2020 год

Rambler News Service11:23

Совет директоров «Газпрома» принял новую дивидендную политику

Финмаркет06:18

Совдир «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику и инвестпрограмму на 2020 год

ПРАЙМ11:14

«Газпром» принял новую дивидендную политику

Вестник Кавказа12:25
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Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
REGNUM 06:20
Общество

Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Газета.Ru 05:35
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Авто

Дилер Bentley отзывает в России семь автомобилей

ООО "Фольксваген Груп Рус" - российский дилер Bentley - отзывает семь транспортных средств моделей Continental Supersports, Continental Supersports Convertible и Continental 24.
ТАСС 10:35
Политика

Минфин РФ ожидает решения суда по долгу Украины к лету 2020 года

Окончательное решение суда по долгу Украины перед Россией по еврооблигациям может быть озвучено к лету 2020 года.
ТАСС 11:58
Кино

На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова

В Москве прошла светская премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Газета.Ru 08:25
Общество

В Минфине предложили использовать такси для передвижения чиновников

Министерство финансов России подготовило предложения об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников.
RT на русском 11:55
Транспорт

Из Санкт-Петербурга отправился первый поезд в Крым

Во вторник первый поезд отправится в Симферополь из столицы.
ТВ Центр вчера в 06:23
Политика

Основополагающие положения Конституции лучше не трогать, заявил Путин

Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию для налаживания связи между разными уровнями власти в России.
РИА Новости 11:02
Общество

Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном

Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Salt Mag 03:26
Политика

Путин пообещал повысить военные пенсии в 2020 году

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2020 году размер военных пенсий будет увеличен.
Вечерняя Москва 06:43
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Экономика

Глава «Роскино» ответила на сообщения о смене руководства

Гендиректор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе заявила РБК, что не получала никаких уведомлений о смене руководства от совета директоров.
РБК 12:16
Политика

Путин: Сталин не запятнал себя общением с Гитлером

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с нацистским лидером Адольфом Гитлером, в отличие от некоторых руководителей стран Европы.
Свободная Пресса 12:00
Общество

«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Интерфакс 09:54
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Российская газета 00:11
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию

На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Волга-Медиа вчера в 23:34
Политика

Путин рассказал о недостаточной конверсии предприятий ОПК

Президент России Владимир Путин прокомментировал работу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
iReactor 10:05
Шоу-бизнес

Состояние Галины Волчек ухудшилось

По данным телеграмм-канала Mash. Сейчас Волчек вводят антибиотики и искусственно поддерживают её жизнь на специальных аппаратах.
Paparazzi.ru 06:07
Общество

На Ольгу Бузову подали в суд за долги по коммуналке

Управляющая компания решила обратиться в суд, чтобы он обязал Бузову погасить всю сумму.
StarHit.ru 03:30
Происшествия

Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя

В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
Вести.Ru вчера в 15:33
Политика

Лукашенко пригрозил России войной с НАТО из-за Белоруссии

Александр Лукашенко предупредил Россию о возможной войне с НАТО, если она попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Piter.tv 07:22
Общество

Су-57 в Хабаровском крае разбился при испытаниях

Истребитель Т-50 (Су-57) разбился под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае при проведении испытаний двигателя.
РБК вчера в 23:33
Гаджеты

Xiaomi продает «умные» часы за тысячу рублей

Несмотря на сверхбюджетную цену — 119 юаней, или около тысячи рублей — новинка оснащается датчиками сердечного ритма, мониторинга сна и физической нагрузки.
Вести.Хайтек 01:00
Политика

Донбасс и Киев согласовали условия обмена пленными

Донбасс и Киев согласовали условия по обмену пленными, который пройдет по формуле «всех на всех», передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 17:36
Гаджеты

IPhone XR стал самым продаваемым смартфоном 2019 года

По данным аналитической компании Counterpoint Research, самым продаваемым смартфоном в третьем квартале 2019 года стал iPhone XR.
MobiDevices 09:36
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 14:05
Общество

В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье

В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.
RT на русском вчера в 19:17
Футбол

«Спартак» отдал Педро Рошу в аренду во «Фламенго»

Bookmaker-ratings.ru 08:37
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