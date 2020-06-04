Экономика
ИнтерфаксСовет директоров «Газпрома» одобрил сделку с 9,99% «НОВАТЭКа»
Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа". "Газпром" объяснил сделку оптимизацией структуры владения активами в группе.
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Политика
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Политика
Кабмин Белоруссии отправлен в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местный телеканал.
Газета.Ru 01:36
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности после ЧП в Норильске
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за "несвоевременного информирования" о чрезвычайной ситуации с разливом топлива в Норильске, сообщило ведомство на своем сайте.
РИА Новости 05:43
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
Общество
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru вчера в 03:11
Гаджеты
Представлен смартфон Honor Play4 Pro с датчиком температуры
Megaobzor.com вчера в 06:24
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском Сан-Диего Айк Газарян рассказал, как вместе с друзьями защищал заведение от участников массовых беспорядков.
Rambler News Service вчера в 00:46
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Армия и оружие
Россия определила четыре случая применения ядерного оружия
При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения.
РБК 02 июня в 10:11
Шоу-бизнес
Анджелине Джоли — 45. Пять причин, почему мы ее любим
Продюсеры признаются, что без Джоли вообще не хотели снимать фильм про знаменитую диснеевскую ведьму и уповали на то, что красота актрисы сделает героиню более привлекательной (и коммерчески прибыльной).
РБК 04:30
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Армия и оружие
Обрезать косу Калининградом. Главные просчеты польских военных
Дуде досталось за оголтелую русофобию >>> Что касается второго проекта – строительства Центрального коммуникационного порта (ЦКП), то его журналист находит более интересным, однако считает, что необходимо обсудить военно-стратегические аспекты, так как это "гигантская инвестиция, на реализацию которой понадобятся десятилетия и десятки миллиардов".
BaltNews.lt 03:34
Здоровье
В Ульяновской области коронавирусом заразились 17 медиков
Очаг коронавируса зафиксировали в больнице в Ульяновской области, где инфекцию подхватили 17 медицинских работников.
ТАСС 04:30
Авто
В мае российский авторынок сократил падение до 52%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 51,8% по сравнению с маем 2019 года и составили 63 033 единицы.
Автоновости дня 05:09
Происшествия
Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии
Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.
Вести.Ru 02:10
Политика
Индия подтвердила участие своих военных в параде Победы
Аргументы и Факты 04:13
Общество
Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП
Бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковал проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
НТВ 03:44
Хоккей
Форвард Кабанов сообщил, что может вернуться в КХЛ
Хотелось бы вернуться в немецкую лигу — еще раз там попробовать свои силы.
Sport24.ru 03:42
Экономика
Мишустин призвал изменить практику госзакупок у иностранных поставщиков
Практику госзакупок у иностранных поставщиков нужно менять, приоритет должен быть у российских производителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
РИА Новости 05:54
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
Политика
В Раде одобрили отставку Пристайко с поста вице-премьера Украины
Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за отставку Вадима Пристайко с поста вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции.
News.ru 05:03
Футбол
Руководство «Челси» отказало Лэмпарду в трансфере Фрэйзера
«Челси» рассматривал возможность приобретения полузащитника «Борнмута» Райана Фрэйзера в январе.
Soccer.ru 02:23
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Гаджеты
До конца года Intel не выпустит новых процессоров Core X
В сегменте настольных CPU и высокопроизводительных мобильных CPU до конца года поколения процессоров Core не изменятся.
iXBT.com 04:09
Армия и оружие
В Польше начались учения Defender Europe 20 Plus с участием солдат США
RT на русском 04:43
Происшествия
Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома
РИА Новости 00:40