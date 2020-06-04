Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСовет директоров «Газпрома» одобрил сделку с 9,99% «НОВАТЭКа»

Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа". "Газпром" объяснил сделку оптимизацией структуры владения активами в группе.
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«Газпром» передал своей российской «дочке» 9,99% НОВАТЭКа

РБК04:00

«Газпром» переведет свои 9,99% акций «НОВАТЭКа» в «Газпром капитал»

Вести.Ru03:54

Совет директоров «Газпрома» одобрил перевод «Газпром капиталу» 9,99% акций «Новатэка»

ТАСС03:23

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«Газпром» одобрил приобретение 9,99% уставного капитала НОВАТЭКа

Известия03:20

Совет директоров «Газпрома» согласовал покупку 9,99% «НОВАТЭКа»

Finam.Ru03:09
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Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
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В Ульяновской области коронавирусом заразились 17 медиков

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Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 51,8% по сравнению с маем 2019 года и составили 63 033 единицы.
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Индия подтвердила участие своих военных в параде Победы

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Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь

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До конца года Intel не выпустит новых процессоров Core X

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