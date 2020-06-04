Экономика
ИнтерфаксСовет директоров «Газпрома» одобрил сделку с 9,99% «НОВАТЭКа»
Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа". "Газпром" объяснил сделку оптимизацией структуры владения активами в группе.
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Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Общество
Спикер Мосгордумы Шапошников может подать в суд на Навального
Глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что может обратиться в суд из-за ролика оппозиционера Алексея Навального, в котором рассказывается об имуществе политика.
Московский Комсомолец 03:58
Гаджеты
До конца года Intel не выпустит новых процессоров Core X
В сегменте настольных CPU и высокопроизводительных мобильных CPU до конца года поколения процессоров Core не изменятся.
iXBT.com 04:09
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Футбол
Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»
Вести.Ru 04:05
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Общество
«Тинькофф» заключил крупнейшую в России сделку по аренде офисов
В прошлом году крупнейшую сделку по аренде офисов заключил «Ростелеком».
РБК 02:51
Общество
В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске.
РИА Новости 02:15
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом случаев коронавируса
Меньше всего заражений зафиксировали в Курганской области (3), Еврейской автономной области (3) и Севастополе (2). Всего за последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:37
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
Авто
Toyota представила обновленный пикап Toyota Hilux
Компания Toyota представила обновленный Hilux. Пикап получил иной дизайн, более мощный двигатель и стал технологичнее.
Тарантас Ньюс 00:52
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Lenta.ru вчера в 15:12
Киберспорт
Virtus.pro, OG и NAVI сыграют на турнире Beyond Epic
Virtus.pro, OG и NAVI стали участниками нового онлайн-турнира Beyond Epic от Epic Esports Events, RuHub и Beyond The Summit.
Cyber.sports.ru 03:31
Наука
Археологи нашли самое большое и древнее сооружение майя
Ученые обнаружили в Мексике самое раннее и самое большое из известных на сегодняшний день монументальное сооружение цивилизации майя.
РИА Новости вчера в 11:00
Политика
Пекин призвал Вашингтон прекратить любое вмешательство в дела Китая
Пекин призывает Вашингтон прекратить любое вмешательство в дела Китая, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ответ на заявление США о событиях на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.
РИА Новости 04:22
Общество
В Татарстане откроют бассейны и фитнес-центры
Спортивные учреждения начнут работу с 5 июня С 5 июня в Татарстане разрешается работа спортивных центров, бассейнов, фитнес-центров при условии расстановки спортивного оборудования, которая обеспечит социальное дистанцирование.
Челнинские известия 02:01
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
Здоровье
Ещё 298 человек в Свердловской области заразились коронавирусом
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 298 случаев заражения коронавирусом.
Областная газета 03:49
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Экономика
ФНС уточнила профиль компаний, имеющих право на господдержку
Уточнение налоговой связано с изменениями, которые вносились в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за коронавируса.
Retail & Loyalty 03:00
Экономика
Комиссия думы Екатеринбурга согласовала рост дефицита бюджета до 15,4%
Серьезных претензий к корректировкам у комиссии по бюджету не возникло: их смутил только рост дефицита, превосходящий 10% городских доходов.
Znak.com 01:51
Происшествия
В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело
Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи.
Российская газета 02:45
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Происшествия
В Магадане 24-летнего мужчину осудили пожизненно за четыре убийства
Российская газета 03:11
Политика
В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ
Условия МВФ по новой кредитной программе неприемлемы для Украины, заявил глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.
Газета.Ru 03:54