Экономика
Finam.RuСовет директоров «Газпрома» согласовал покупку 9,99% «НОВАТЭКа»
Совет директоров "Газпрома" согласовал приобретение ООО "Газпром капитал" принадлежащих компании Gazfin Cyprus Limited 303 326 969 обыкновенных акций "НОВАТЭКа" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая, общей стоимостью 30 332 696 рублей, что составляет 9,99% уставного капитала "НОВАТЭКа".
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Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
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Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
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Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
ИА Запад24 вчера в 10:05
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В Саратове бастуют работники троллейбусного депо
На предприятии объявили о создании нового профсоюза «Электротранспортник», так как старый, со слов работников, никакого участия в отстаивании прав рабочих не принимает.
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Белоруссия готова к обсуждению более глубокой интеграции с Россией
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Евразия Daily 06:37
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Прокуроры запросили ордер на арест руководителя Samsung
Прокуроры Южной Кореи запросили ордер на арест вице-президента Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена, сообщает Reuters.
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Российская газета 05:21
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Собянин допустил продление масочного режима до октября или февраля
Возвращение к нормальной жизни после эпидемии коронавируса в Москве займет год. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 06:47
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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В Кировской области тысячи верующих вышли на крестный ход
ГТРК Марий Эл вчера в 11:20
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Иван Дорн выпустил клип на песню «Wasted»
Украинский певец Иван Дорн выпустил клип на песню "Wasted", в котором он изображен в виде супергероя.
Pravda.Ru 01:49
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Мишустин призвал менять практику госзакупок у иностранных поставщиков
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RT на русском 05:55
Политика
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Политика
На Украине заявили о неприемлемых условиях по новым кредитам МВФ
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что условия, которые выдвигает Украине Международный валютный фонд (МВФ) для получения новых кредитов, являются крайне сложными и во многом неприемлемыми.
Lenta.ru 02:15
Общество
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Регионы России начали постепенное снятие ограничений, которые были введены в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Смоленская газета 06:03
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ABBYY FineReader 15 получил крупное обновление
Компания ABBYY объявила о выпуске обновлённой версии своего флагманского продукта FineReader 15, объединяющего все необходимые инструменты для работы с PDF и бумажными документами.
3DNews 06:18
Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Политика
Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье
Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией.
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Оползень унес в море жилой поселок
Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
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Кара Делевинь рассказала о своих сексуальных пристрастиях
Ранее сообщалось, что 7 мая британская модель и актриса Кара Делевинь рассталась со своей девушкой, американской актрисой Эшли Бенсон.
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Звезда 90-х Роман Жуков насиловал свою жену Елену на десятой неделе беременности, после чего у нее случился выкидыш.
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Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
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Экономика
Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов
«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
Известия вчера в 17:30
Армия и оружие
Эксперт оценил возможность расстрела армией демонстраций в США
Как отметил в разговоре с «МК» военный эксперт Олег Желтоножко, привлечение армии к подавлению митингов остается крайней мерой.
Московский Комсомолец вчера в 12:01