Экономика
Российская газетаСовет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику
Совет директоров "Газпром" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.
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Общество
В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника
Изначально Гимади сообщил, что сотрудника ФБК увезли в Следственный комитет (СК).
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
Общество
Глава «Роскино» ответила на сообщения о смене руководства
Гендиректор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе заявила РБК, что не получала никаких уведомлений о смене руководства от совета директоров.
Политика
Лукашенко предложил России стать частью Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию, пишет РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать
Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
Экономика
Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Происшествия
Обвиняемые в издевательствах над Шамсутдиновым признали вину
Обвиняемые в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым признали свою вину. Дело рассматривают в особом порядке.
Общество
Cудно из Приморья может спасти судьбу газопровода «Северный поток-2»
В настоящее время судно находится в порту Находка. Путь до Балтики может занять примерно 1,5-2 месяца,сообщают "Вести:Приморье".
Политика
Путин резко осудил резолюцию Европарламента по Второй Мировой войне
Российский президент Владимир Путин резко осудил резолюцию Европарламента, согласно которому СССР якобы ответственна за начало Второй Мировой войны.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Финансы
Госдолг Украины за месяц вырос почти на $1 млрд
Госдолг Украины за месяц вырос почти на $0,99 млрд и на 30 ноября 2019 года составил $82,83 млрд.
Происшествия
Экс-борца Дацика задержали при попытке доплыть до Эстонии
Общество
Аксенов назвал три главные проблемы Крыма
Глава Республики Крым Сергей Аксенов на итоговой годовой пресс-конференции, отвечая на вопрос шеф-редактора радио "Спутник в Крыму" Ирины Мульд, назвал три главных проблемы полуострова.
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области за неделю снизилась
За неделю с 16 по 22 декабря было зарегистрировано 12 443 случая ОРВИ, в том числе 9 174 - у детей (неделей раньше - 12,5 тыс.).
Общество
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Правительство утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права.
Здоровье
Врач рассказала о способах лечения насморка
Заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Минздрава Московской области Ирина Лукина дала советы по лечению насморка.
Политика
Володин проводит встречу с Медведчуком
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник проводит встречу с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
Армия и оружие
Новые виды ракет были испытаны на истребителе Су-57 в Сирии
Новые виды ракет и бомб испытали в Сирии на истребителе Су-57, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию из-за разорванного импланта
Оказывается, телеведущая перенесла срочную операцию из-за разорванного грудного импланта.
Гаджеты
Обновлен рейтинг самых опасных для здоровья смартфонов
Эксперты из США провели исследования смартфонов популярных производителей Apple и Samsung.
Политика
Глава СПЧ ответил на обвинения Екатерины Винокуровой
Шоу-бизнес
Состояние Галины Волчек ухудшилось
Армия и оружие
Украина планирует закупить американские ударные вертолеты Apache
В министерстве обороны Украины планируют обновить собственный парк вертолетов американскими машинами McDonnell Douglas AH-64 Apache.
Гаджеты
Новый бюджетный процессор от Intel получил неплохую прибавку к частоте
Согласно результатам проверки, чипсет Celeron G5900 получил неплохую прибавку к тактовой частоте, набрав 3117 баллов, что соответствует уже существующему ЦП Celeron G4900.
Политика