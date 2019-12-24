Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСовет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику

Совет директоров "Газпром" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.
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Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику

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