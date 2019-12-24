Политика Лукашенко предложил России стать частью Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию, пишет РИА "Новости".

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Общество Аксенов назвал три главные проблемы Крыма Глава Республики Крым Сергей Аксенов на итоговой годовой пресс-конференции, отвечая на вопрос шеф-редактора радио "Спутник в Крыму" Ирины Мульд, назвал три главных проблемы полуострова.

Здоровье Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области за неделю снизилась За неделю с 16 по 22 декабря было зарегистрировано 12 443 случая ОРВИ, в том числе 9 174 - у детей (неделей раньше - 12,5 тыс.).

Здоровье Врач рассказала о способах лечения насморка Заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Минздрава Московской области Ирина Лукина дала советы по лечению насморка.

Политика Володин проводит встречу с Медведчуком Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник проводит встречу с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.