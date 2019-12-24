Экономика
Российская газетаСовет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику
Совет директоров "Газпрома" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.
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Наука
«Арабскую весну» связали с уровнем счастья
Сотрудники НИУ ВШЭ и Института Африки РАН показали, что уровень счастья жителей Туниса, Ливии, Египта и других арабских стран в 2010 году был самой эффективной метрикой начала «арабской весны».
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии под Иркутском
Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии в поселке Залари Иркутской области.
Общество
Стал известен график работы Почты России на новогодние праздники
1, 2 и 7 января 2020 года объявлены выходными днями у всех почтовых отделений в России.
Общество
Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.
Шоу-бизнес
Телеведущий Попов пристыдил Наргиз за слова о России
Армия и оружие
Каких результатов достигли Вооружённые силы РФ в 2019 году
Транспорт
600 пассажиров проедут в первом поезде по Крымскому мосту
Свыше 600 человек станут пассажирами первого поезда маршрута Санкт-Петербург — Севастополь, заявили в инфоцентре «Крымский мост».
Культура
Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны
Во вторник, 24 декабря, появилась информация, что за возвращением сериала Павла Костомарова "Эпидемия" в ротацию онлайн-сервиса PREMIER стоит министр культуры РФ Владимир Мединский.
Политика
Лукашенко заявил о готовности Минска «забрать» две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при сложностях в договоренностях с Россией в энергетической сфере Минск может «забрать» две трубы нефтеопровода «Дружба».
Авто
Названы цены на обновленный Jaguar F-Type
Стандартное купе Jaguar F-Type стоит минимум 5 715 000 рублей, кабриолет – 5 928 000 рублей.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR.
Футбол
Крыховяк женился на французской модели
Кино
Составлен топ-10 лучших супергеройских сериалов десятилетия
Портал Cinema Blend составил топ-10 лучших сериалов про супергероев, вышедших за последние 10 лет.
Политика
Володин проводит встречу с Медведчуком
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник проводит встречу с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
Гаджеты
Новейший бюджетный процессор Intel получит неплохую прибавку к частоте
Сегодня в Сети засветился один из самых бюджетных CPU нового поколения — Celeron G5900.
Экономика
Приморье впервые в России начало биржевые торги лесом на экспорт
По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, экспортные торги лесоматериалами на товарной бирже проводят впервые в России.
Общество
Сергей Надсадин проложил сахалинским мэрам дорожку к KPI
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин представил свою годовую карту ключевых показателей эффективности (KPI), на примере которой будут разработаны аналогичные карты всех глав муниципальных образований.
Общество
Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл попала в сеть
В сети опубликовали рождественскую открытку, которую, по традиции членов королевской семьи, выпустили принц Гарри и Меган Маркл.
Шоу-бизнес
Продюсер раскрыл гонорары российских артистов за корпоративы
Продюсер Евгений Морозов рассказал "МК", какие из российских артистов пользуются наибольшей популярностью в период корпоративов.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала, как Алиса Фрейндлих «залепила» ей пощечину
Телеведущая Лариса Гузеева рассказала, как актриса Алиса Фрейндлих повлияла на ее судьбу.
Космос
Как проходил первый полет к Плутону
«Новые горизонты» — космический аппарат, который был в центре всей его работы в течение последних 14 лет, — чуть больше чем через неделю должен был оказаться у своей цели — самой далекой планеты из всех, которые когда-либо исследовали с помощью зондов.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
Происшествия
В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в отеле.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Шоу-бизнес
Состояние Галины Волчек ухудшилось
Футбол
Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет
Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS.