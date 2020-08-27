Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год
Совет директоров группы компаний ПИК рекомендовал акционерам не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по итогам 2019 финансового года, но выплатить почти 15 млрд руб. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и чистой прибыли первого полугодия 2020 года, сообщается в материалах компании.В источнике
Подробнее о событии
Вексельберг и Саввиди снова не в консенсусе по «Аэропорту Ростов-на-Дону»
Панорама Ростова-на-Донувчера в 10:50
Акционеры московской ГК «ПИК» останутся без дивидендов за 2019 год
Агентство Бизнес Информациивчера в 10:07