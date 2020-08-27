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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год

Совет директоров группы компаний ПИК рекомендовал акционерам не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по итогам 2019 финансового года, но выплатить почти 15 млрд руб. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и чистой прибыли первого полугодия 2020 года, сообщается в материалах компании.В источнике
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РИА Новости

Совет директоров ПИК рекомендовал выплатить 15 млрд рублей дивидендов

РИА Новостивчера в 10:03
Коммерсантъ

Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год

Коммерсантъвчера в 11:12
Панорама Ростова-на-Дону

Вексельберг и Саввиди снова не в консенсусе по «Аэропорту Ростов-на-Дону»

Панорама Ростова-на-Донувчера в 10:50
Агентство Бизнес Информации

Акционеры московской ГК «ПИК» останутся без дивидендов за 2019 год

Агентство Бизнес Информациивчера в 10:07
АК&М

Группа Компаний ПИК может выплатить дивиденды в размере 22.71 руб. на акцию

АК&М02:50
Znak.com

Совет директоров аэропорта Кольцово решил не выплачивать дивиденды за 2019 год

Znak.comвчера в 09:39
Интерфакс - Россия

Калужский пищезавод «Русский продукт» направит чистую прибыль-2019 на покрытие убытков прошлых лет, дивиденды выплачивать не будет

Интерфакс - Россиявчера в 05:54

Два человека погибли в результате аварии под Псковом

Два человека погибли и двое детей пострадали после столкновения трех автомобилей на федеральной трассе М-9 "Балтия" в Великолукском районе Псковской области, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по региону.
Два человека погибли в результате аварии под Псковом
ТАСС01:14
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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется
RT на русском04:44
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С 2 сентября Польша может разрешить авиасообщение с Россией

Правительство Польши подготовило список из 46 стран, авиасообщение с которыми будет запрещено из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщили российские информагентства со ссылкой на Польское агентство печати.
Коммерсантъ19:59
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Трое сотрудников уголовного розыска задержаны за взятку в Петербурге

В Петербурге по подозрению в получении взятки и превышении должностных полномочий (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286, п.п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) задержаны трое оперуполномоченных сотрудника уголовного розыска 78 отдела полиции УМВД по Центральному району города.
Коммерсантъ Санкт-Петербург04:28

Новый комплекс для борьбы с БПЛА могут отправить в Сирию, заявил Шойгу

Новый разрабатываемый в РФ мобильный многофункциональный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам "Сапсан-Конвой" концерна "Автоматика" может быть отправлен в Сирию в случае успешных испытаний на стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости04:14

Минтруд предложил барьер для борьбы с обналичкой через трудовые споры

Минюст 24 августа опубликовал проект поправок в Трудовой кодекс, в котором предлагалось лишить подобные комиссии права рассматривать трудовые споры о взыскании задержанных зарплат через выдачу исполнительных документов: такое право он хочет оставить только за судами.
РБК22:00
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