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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год

Совет директоров группы компаний ПИК рекомендовал акционерам не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по итогам 2019 финансового года, но выплатить почти 15 млрд руб. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и чистой прибыли первого полугодия 2020 года, сообщается в материалах компании.В источнике
Подробнее о событии
Finam.Ru

ПИК может выплатить дивиденды в размере 22,71 рубля на акцию

Finam.Ru02:07
Znak.com

Совет директоров аэропорта Кольцово решил не выплачивать дивиденды за 2019 год

Znak.comвчера в 09:39
Панорама Ростова-на-Дону

Вексельберг и Саввиди снова не в консенсусе по «Аэропорту Ростов-на-Дону»

Панорама Ростова-на-Донувчера в 10:50
Агентство Бизнес Информации

Акционеры московской ГК «ПИК» останутся без дивидендов за 2019 год

Агентство Бизнес Информациивчера в 10:07
РИА Новости

Совет директоров ПИК рекомендовал выплатить 15 млрд рублей дивидендов

РИА Новостивчера в 10:03
Коммерсантъ

Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год

Коммерсантъвчера в 11:12
Интерфакс - Россия

Калужский пищезавод «Русский продукт» направит чистую прибыль-2019 на покрытие убытков прошлых лет, дивиденды выплачивать не будет

Интерфакс - Россиявчера в 05:54

Тихановская призвала к отпору после слов Лукашенко об увольнении учителей-оппозиционеров

Тихановская поздравила учителей с началом учебного года, а также отметила, что 2020 станет для них особенным, ведь им предстоит встреча с родителями, которым они взглянут в глаза после президентских выборов Республики Беларусь.
VSE42.RU04:53
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Зеленский получил черный пояс по карате

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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
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В Крыму зафиксирован рекордный суточный прирост носителей коронавируса

Симферополь, 28 августа 2020, 10:01 — REGNUM Сразу 84 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Республике Крым за минувшие сутки, об этом на своей странице в социальной сети написал 28 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.
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Уфимские Заметки04:45
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Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

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Интерфаксвчера в 08:05
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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