Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год

Совет директоров группы компаний ПИК рекомендовал акционерам не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по итогам 2019 финансового года, но выплатить почти 15 млрд руб. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и чистой прибыли первого полугодия 2020 года, сообщается в материалах компании.