Совет директоров ПИК рекомендовал выплатить 15 млрд рублей дивидендов
Совет директоров девелоперской группы ПИК рекомендовал годовому собранию акционеров не распределять чистую прибыль компании за 2019 год и не выплачивать из нее дивиденды, но выплатить по 22,71 рубля на акцию за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и чистой прибыли первого полугодия 2020 года, сообщается в материалах компании.В источнике
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