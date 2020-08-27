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РИА Новости
РИА Новости

Совет директоров ПИК рекомендовал выплатить 15 млрд рублей дивидендов

Совет директоров девелоперской группы ПИК рекомендовал годовому собранию акционеров не распределять чистую прибыль компании за 2019 год и не выплачивать из нее дивиденды, но выплатить по 22,71 рубля на акцию за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и чистой прибыли первого полугодия 2020 года, сообщается в материалах компании.В источнике
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ТАСС

Чистая прибыль девелопера ЛСР увеличилась на 38% в первом полугодии

ТАССвчера в 10:54
РБК

Девелопер ЛСР выплатит дивиденды за I полугодие в размере ₽20 на акцию

РБКвчера в 11:48
Агентство Бизнес Информации

Акционеры московской ГК «ПИК» останутся без дивидендов за 2019 год

Агентство Бизнес Информации27 августа в 10:07
Finam.Ru

ПИК может выплатить дивиденды в размере 22,71 рубля на акцию

Finam.Ruвчера в 02:07
ПРАЙМ

Совдир «Фосагро» рекомендовал промежуточные дивиденды на уровне 33 рубля на акцию

ПРАЙМ27 августа в 14:04
Коммерсантъ

Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год

Коммерсантъ27 августа в 11:12
РИА Новости

Совет директоров ЛСР рекомендовал выплатить за полгода 20 рублей на акцию

РИА Новостивчера в 09:01

Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса
РИА Новостивчера в 09:05
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Доктор Мясников назвал существующие угрозы для Навального в коме

Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников, известный как ведущий на «Россия 1», назвал существующие угрозы, которые могут ждать Алексея Навального, пока он находится в коме.
Доктор Мясников назвал существующие угрозы для Навального в коме
Mockva.ruвчера в 15:24
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Глава ДНР поставил ультиматум Украине до 3 сентября убрать новые окопы

«Украинской стороной в ближайшие дни должны быть предприняты активные действия по устранению допущенных нарушений и не позднее 3 сентября 2020 года возврату позиционного расположения войск и укреплений к состоянию на 22 июля 2020 года», — заявил Денис Пушилин.
ИА Красная Весна17:38
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Суд отказал петербурженке в препарате за 1 млн долларов для ее сына

Куйбышевский районный суд отказал петербурженке Светлане Гепаловой в требовании к Смольному обеспечить ее сына самым дорогостоящим препаратом в мире под названием «Золгенсма», сообщает объединеная пресс-служба судов 28 августа.
МР7.рувчера в 12:49
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.
РБК00:32
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«Роснефть» предложила скорректировать цены на нефть в России

Письмо в Правительство России с предложением по корректировке внутренних цен на нефть из-за пандемии коронавируса направила компания «Роснефть», 28 августа сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.
ИА Красная Веснавчера в 04:51
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МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.
RT на русскомвчера в 15:04
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