Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСовет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера

Основатель Petropavlovsk Павел Масловский, финдиректор компании Данила Котляров и еще несколько независимых директоров не попали в новый совет директоров золотодобывающей компании. Совет попросил британского регулятора проверить действия акционера Константина Струкова.
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Павел Алексеевич Масловский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Наиболее известный как один из основателей и генеральный директор Группы Компаний «Петропавловск». С 19 декабря 2011 года по 15 октября 2014 года был членом Совета Федерации от законодательной власти Амурской области.
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