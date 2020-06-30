Экономика
ИнтерфаксСовет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера
Основатель Petropavlovsk Павел Масловский, финдиректор компании Данила Котляров и еще несколько независимых директоров не попали в новый совет директоров золотодобывающей компании. Совет попросил британского регулятора проверить действия акционера Константина Струкова.
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