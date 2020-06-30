Общество
ИнтерфаксСовет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера
Основатель Petropavlovsk Павел Масловский, финдиректор компании Данила Котляров и еще несколько независимых директоров не попали в новый совет директоров золотодобывающей компании. Совет попросил британского регулятора проверить действия акционера Константина Струкова.
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Политика
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом.
РИА Новости 08:17
Политика
Кадыров призвал сделать Путина пожизненным президентом России
На совещания с местными властями Кадыров заявил, что не видит альтернативы Владимиру Путину.
Московский Комсомолец 07:59
Общество
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Космос
НАСА нуждается в проекте туалета для полетов на Луну
LentaChel.ru 28 июня в 01:52
Происшествия
Суд признал экс-бухгалтера «Седьмой студии» виновной в хищениях
Мещанский суд Москвы во вторник вынес обвинительный приговор бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова Нине Масляевой по делу о хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:40
Наука
В США выявлена новая форма деменции
Стоит отметить, что болезнь Альцгеймера считается самой распространенной формой человеческой деменции.
МедиаПоток 02:03
Здоровье
В Японии приступили к испытанию на людях ДНК-вакцины от коронавируса
В Японии приступили к испытанию на людях ДНК-вакцины от коронавируса Компания AnGes начала клинические испытания японской вакцины от коронавируса.
Экспресс газета 06:54
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
Общество
До 1 октября продлили выдачу карт «Мир» для выплаты детских пособий
Согласно постановлению правительства РФ, выдача карт «Мир» для получения детских пособий продлена до 1 октября текущего года.
Live24 07:47
Общество
Дистанционное обучение после коронавируса останется в 14 регионах
Пока, как следует из пояснений министра просвещения России Сергея Кравцова, речь идет об эксперименте, который пройдет в 14 регионах страны в период с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022.
Tvtver.ru 05:22
Политика
Лукашенко: Белоруссия является единственным союзником России
В эфире телеканала "Беларусь 1" глава Белоруссии добавил, что зачастую говорит российскому коллеге Владимиру Путину, что понимает, почему тот не может потерять Минск в качестве экономического и политического союзника.
NewInform 28 июня в 18:59
Происшествия
Оперативник задержан в Симферополе по подозрению в получении взятки
Оперуполномоченный управления МВД России по Симферополю подозревается в получении взятки за незаконные действия (ч.3 ст. 290 УК РФ).
Новый Севастополь 07:21
Авто
Опубликована моторная гамма нового Hyundai Santa Fe
Новый Santa Fe поступит в продажу в Европе с сентября, а уже завтра, 1 июля, модель появится у дилеров в Корее.
SpeedMe 05:17
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап тайно поженились в Лас-Вегасе
Украинская певица Настя Каменских и известный под псевдонимом Потап рэпер Алексей Потапенко показали подписчикам фотографии с прошедшей в США тайной свадьбы.
ФАН 28 июня в 19:29
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Общество
Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей
Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 28 июня в 04:44
Политика
Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам
Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Челябинск Сегодня 05:59
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Общество
В Москве временно ограничена возможность оплатить парковку
Возможность оплатить парковку в Москве временно ограничена во вторник днем из-за профилактических работ, на это время штрафы за неоплату парковки не выписываются, сообщает Московский паркинг в своем Twitter.
РИА Новости 07:07
Политика
Мишустин обсудил с казахстанским коллегой борьбу с коронавирусом
Пресс-служба казахстанского правительства сообщила, что российская сторона выразила готовность оказать гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом в виде медикаментов и тест-систем с расходными материалами, а также направления в Казахстан специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий.
Известия 06:45
Общество
Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России
Средние температуры июля будут около и выше нормы, месяц будет теплым, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:42
Общество
За сутки выявлено 110 случаев коронавируса в Саратовской области
По информации оперштаба при Правительстве Саратовской области на 09:00, вторника, 30 июня в регионе за сутки еще у 110 человек лабораторно подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:31
Общество
С 1 июля маркировка обуви и табачной продукции станет обязательной
Предприниматели Тамбовской области готовятся к обязательной маркировке обуви и табачной продукции. Нововведение начнет действовать с 1 июля.
Онлайн Тамбов.ру 06:24
Происшествия
Закопанный братьями в пляжный песок мальчик погиб в Анапе
Семья туристов оставила троих сыновей играть на пляже, в результате самого младшего из братьев закопали в песок с головой, рассказал во вторник, 30 июня, источник издания «Анапское Черноморье» в правоохранительных органах.
Известия 07:48
Финансы
Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с конца мая
Доллар в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 71 руб. впервые с 28 мая.
Коммерсантъ 07:19