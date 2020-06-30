Общество
ИнтерфаксСовет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера
Основатель Petropavlovsk Павел Масловский, финдиректор компании Данила Котляров и еще несколько независимых директоров не попали в новый совет директоров золотодобывающей компании. Совет попросил британского регулятора проверить действия акционера Константина Струкова.
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Наука
СПбГУ: Осложнения после COVID-19 могут зависеть от фактора Виллебранда
Аксенова полагает, что размножение вируса способствует развитию микроскопических порвеждений на стенках сосудов, в ответ на который организм человека выбрасыват в кровь тот самый фактор Виллебранда, желая восстановить «пробоины».
МР7.ру 09:44
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве.
Коммерсантъ 07:20
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Авто
Hyundai отзовет в РФ более 47 тысяч автомобилей Elantra
Российское подразделение Hyundai – ООО "Хендэ Мотор СНГ" – отзывает в России 47 653 автомобилей Elantra серии HD, сообщил Росстандарт.
Интерфакс 08:08
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Происшествия
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Нападение заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры на полицейских попало на видео.
Lenta.ru 09:25
Игры
Нил Дракманн рассказал об изначальной концепции The Last of Us Part II
Режиссёр The Last of Us Part II Нил Дракманн (Neil Druckmann) в интервью IGN рассказал, что изначально игра задумывалась куда более открытой, чем получилась в итоге.
3DNews 10:15
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии во вторник, 30 июня, заявил, что запретил вещание семи телеканалов RT на территории страны.
Известия 09:08
Политика
Россия не вошла в список стран для снятия запрета на въезд в ЕС
Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля откроются границы ЕС.
РБК 10:11
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
Общество
В Пермском крае с 1 июля отменяют ограничения на торговлю алкоголем
"Глава Пермского края поддержал решение краевого оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией о снятии части ограничений режима самоизоляции, в том числе предприятиям торговли с 1 июля разрешат осуществлять продажу алкогольной продукции по прежнему графику – с 08.00 до 23.00", — говорится в сообщении.
РИА Новости 10:17
Космос
«Роскосмос» рассмотрит создание многоразовых ступеней для «Ангары»
Российская госкорпорация «Роскосмос» рассматривает вариант создания ракеты-носителя «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми ступенями.
Известия 10:17
Здоровье
Российский препарат от коронавируса показал «прекрасные результаты»
Препарат «Арепливир» (российская марка «Фавипиравира») для лечения коронавируса показал хорошие результаты во время испытания на 30 пациентах в Смоленске.
Lenta.ru 06:06
Экономика
Украинские металлурги высказались о тяжёлой ситуации в отрасли
Как пишет ИА REGNUM, кризис, который сейчас переживает украинская металлургия, значительно усугубляется планируемым увеличением расходов на транспортировку продукции со стороны «Укрзализныци».
Новостной фронт 07:38
Кино
В Геленджике начались съемки комедийного сериала «Отпуск» для ТНТ
RuNews24.ru 09:18
Футбол
«Брайтон» — «МЮ»: прогноз и ставка на матч 32-го тура чемпионата Англии
Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат 04:45
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко
Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта.
ProstoProSport вчера в 12:55
Происшествия
В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
REGNUM 04:19
Политика
В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции
Вашингтон может выкупить у Турции зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 российского производства в рамках законодательных инициатив, предложенных в сенате на прошлой неделе, сообщает Defense News.
Газета.Ru 04:11
Общество
TikTok и LiKee запретили в Индии
Среди запрещенных программ оказались TikTok, LiKee, Clash of Kings, WeChat, Weibo и другие.
Adindex.ru 03:43
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией
Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
REGNUM 08:38
Происшествия
Курганского экс-замгубернатора осудили на 11 лет за взятки
РИА Новости 08:52
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин во вторник, 30 июня, около 14:00 выступит с обращением к россиянам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:20
Общество
В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов
Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:59