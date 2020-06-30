Общество
ИнтерфаксСовет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера
Основатель Petropavlovsk Павел Масловский, финдиректор компании Данила Котляров и еще несколько независимых директоров не попали в новый совет директоров золотодобывающей компании. Совет попросил британского регулятора проверить действия акционера Константина Струкова.
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Общая явка на электронное голосование составила 93%
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В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства.
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Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
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Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
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Новая инфекционная больница в Воронеже откроется в июле
Воронежская инфекционная больница, которую возвели по проекту Министерства обороны РФ, примет первых пациентов с COVID-19 с 10 июля.
Domostroyrf.ru 10:41
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Британский собор разместит над алтарем картину с чернокожим Иисусом
Над алтарем в Сент-Олбанском кафедральном соборе в британском графстве Хартфордшир разместят картину «Тайная вечеря».
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Hyundai представил обновлённый кроссовер Santa Fe
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СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
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Иммунолог перечислил три варианта работы школ с 1 сентября
Согласно третьему варианту в регионах могут произойти новые вспышки инфекции, поэтому педагогам с чиновниками придётся действовать мобильно и в реальном времени, направив отдельные классы и целые школы на дистанционное обучение.
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Соседов назвал преступлением жалобы «обнищавшей» Ротару
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал трудное финансовое положение певицы Софии Ротару после заявления ее концертного директора о несостоявшихся гастролях звезды.
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2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву
Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
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Ролевая игра по мотивам «Гарри Поттера» выйдет в конце 2021 года
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Лидер группы Shortparis Николай Комягин сыграет поэта Владимира Маяковского в новом фильме Данилы Козловского.
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Крупные торговые центры Владимирской области возобновят работу 6 июля.
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Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
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«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне
Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
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