Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСовет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера

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Основатель Petropavlovsk Павел Масловский, финдиректор компании Данила Котляров и еще несколько независимых директоров не попали в новый совет директоров золотодобывающей компании. Совет попросил британского регулятора проверить действия акционера Константина Струкова.
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Совет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера

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Основатель Petropavlovsk Павел Масловский не вошел в новый совет директоров

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