Общество
ИнтерфаксСовет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера
Основатель Petropavlovsk Павел Масловский, финдиректор компании Данила Котляров и еще несколько независимых директоров не попали в новый совет директоров золотодобывающей компании. Совет попросил британского регулятора проверить действия акционера Константина Струкова.
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Здоровье
Риск заражения коронавирусом связали с генетикой
Профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета Михаил Чурносов рассказал, что риск заражения COVID-19 и тяжесть заболевания связаны с генетикой.
ТВ Центр 01:31
Политика
Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Tverigrad.ru вчера в 09:20
Политика
ФОМ назвал процент одобривших поправки в Конституцию РФ
В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля.
News.ru 04:45
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться к роли Бэтмена в фильме «Флэш»
Как сообщают инсайдеры, 68-летний актер Майкл Китон ведет переговоры с Warner Bros. о возвращении к роли Брюса Уэйна/Бэтмена в предстоящем фильме «Флэш», которые пока находятся на ранней стадии.
Киноафиша России вчера в 07:33
Политика
Соперник Лукашенко поделился мнением о белорусизации и русском языке
Соперник Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа президентских выборах в Белоруссии Валерий Цепкало поделился мнением о культурной и языковой политике в стране.
Lenta.ru 04:33
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Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
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Происшествия
Суд отправил под арест начальника Владимирского юридического института
Октябрьский районный суд Владимира удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника Владимирского юридического института ФСИН России Сергея Бабурина.
ГТРК Владимир 04:08
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты
Дочь актрисы рассказала в Instagram, что захотела сменить прическу и отправилась в дорогой салон.
Evo-rus.com 01:12
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении
Известия вчера в 05:15
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа
Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
Российская газета вчера в 20:46
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Здоровье
Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин
А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 04:22
Общество
Владельцы недвижимости из России сталкиваются с захватом домов в Европе
На фоне пандемии коронавируса собственники зарубежной недвижимости получили еще один повод для беспокойства: пустующие из-за их отсутствия дома могут подвергнуться самовольному заселению - сквоттингу (от англ. squatting).
Газета.Ru 02:03
Транспорт
По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение
Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту.
Коммерсантъ 03:38
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости вчера в 17:59
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Политика
Путин откроет возведенные Минобороны медцентры в ряде регионов
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции откроет во вторник в ряде регионов возведенные Минобороны РФ медицинские центры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:18
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Политика
Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире
В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
Газета.Ru вчера в 14:17
Происшествия
Назван четвертый потерпевший в деле устроившего ДТП Ефремова
В деле артиста Михаила Ефремова появился четвертый потерпевший, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 04:48
Общество
Индексация пособий для пенсионеров-опекунов возобновится с 1 июля
Российских пенсионеров, являющихся опекунами и попечителями несовершеннолетних детей, ожидает увеличение страховой части пенсионного пособия в июле, сообщили в ПФР.
Народные новости вчера в 13:37
Культура
В Плёсе откроется уникальная выставка картин Сальвадора Дали
В Левитановском культурном центре в Плёсе будет проходить выставка картин Сальвадора Дали.
DailyShow.Ru вчера в 17:10
Происшествия
На Урале отпустили из-под ареста обвиняемых в насилии экс-полицейских
Ленинский районный суд Екатеринбурга заменил домашний арест на запрет определенных действий.
Российская газета 04:03
Экономика
На торговых улицах Петербурга отмечена рекордная доля пустующих помещений
Доля пустующих помещений стрит-ритейла на основных торговых улицах Петербурга по итогам второго квартала увеличилась на 2,3 процентных пункта, достигнув максимальных за последние пять лет 11,6%, говорится в сообщении консалтинговой компании JLL.
РИА Новости 03:51
Происшествия
В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
REGNUM 04:19
Футбол
Роспотребнадзор разрешил «Динамо» сыграть с «Сочи» основным составом
Московское «Динамо» получило разрешение от Роспотребнадзора отправиться на игру 25-го тура чемпионата России против «Сочи» основным составом.
РБК 04:42