Общество
КоммерсантъОснователь Petropavlovsk Масловский не вошел в новый совет директоров
Основатель Petropavlovsk Павел Масловский и финансовый директор Данила Котляров по итогам голосования не вошли в совет, хотя их кандидатуры рекомендовали для переизбрания.
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Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:30
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
Общество
С 1 июля увеличенные пенсии получат пенсионеры-опекуны
С 1 июля более 550 пенсионеров, являющиеся опекунами или попечителями, получат увеличенные пенсии.
Невские Новости 13:35
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Здоровье
С 1 сентября пожилым учителям могут запретить посещение школ
1 сентября пожилых преподавателей, которые имеют хронические заболевания, скорее всего, оградят от работы в классах.
БИЗНЕС Online 14:57
Политика
После опровержения фейков хакеры атаковали сайт Общественной палаты РФ
Хакеры совершили DDos-атаку на сайт Общественной палаты РФ.
РЕН ТВ 15:09
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости вчера в 12:19
Футбол
ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу
ЦСКА победил «Спартак» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РБК 15:28
Общество
Собянин прокомментировал попытки дважды проголосовать по Конституции
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал попытки дважды проголосовать по Конституции РФ.
Lenta.ru 14:32
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Общество
Членов профсоюза московского метро могли принуждать к голосованию
Журналист BBC попал в чат членов профкома Московского метрополитена в WhatsApp.
News.ru 08:28
Общество
Итоговая явка на онлайн-голосование по Конституции превысила 93%
Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции превысила 93%.
RT на русском 13:19
Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин 30 июня обратился к россиянам перед предстоящим днем всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Регион 64 06:50
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Происшествия
В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков
В Люберцах на чердаке дома найдены тела трех подростков. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства их смерти.
Вести.Ru 15:00
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru вчера в 18:48
Происшествия
В городе Гусь-Хрустальный загорелось здание Дома культуры
Здание Дома культуры загорелось на площади 800 квадратных метров в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 15:22
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Общество
Жителям Подмосковья разрешили занятия спортом на улице и в парках
Жители Подмосковья с 1 июля разрешено гулять и заниматься спортом на улице, сказано в постановлении губернатора Андрея Воробьева, опубликованном на сайте правительства области.
РБК 15:28
Общество
Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков
Позднее заммэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что персональные данные жителей Москвы, полученные приложением по выдаче электронных пропусков, власти удалят публично.
РБК 11:19
Наука
Фактор Виллебранда может влиять на осложнения после коронавируса
Алексеева считает, что наиболее опасны последствия коронавируса для системы свертывания крови, для одного из самых важных компонентов - фактора Виллебранда.
ИнфоСМИ 12:04
Общество
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Худрук МХАТ имени Горького возложил часть вины Ефремова на общество
Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков возложил на общество часть ответственности за ДТП с летальным исходом, устроенное актером Михаилом Ефремовым.
Профиль вчера в 20:33
Армия и оружие
Скачок уровня радиации в Европе связали с испытаниями «Буревестника»
Зафиксированный в Северной Европе скачок уровня радиации может быть связан с испытаниями в России крылатой ракеты «Буревестник», оснащенной ядерным двигателем.
Суть событий 13:42
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Политика
США официально признали Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности
В ноябре 2019 года члены FCC приняли предварительное решение об отнесении Huawei и ZTE к компаниям, несущим в себе угрозу госбезопасности США, а 30 июня оно было утверждено и вступает в силу немедленно.
Интерфакс 14:03
Игры
Bethesda выпустила сборник Wolfenstein: Alt History Collection
В цифровых магазинах состоялся релиз сборника Wolfenstein: Alt History Collection.
CyberSport.ru 05:36