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REGNUM
REGNUM

Совет директоров Tesla одобрил дробление акций

Согласно заявлению компании, дробление акций позволит «сделать владение акциями более доступным для сотрудников и инвесторов». Торговля акциями с учетом сплита начнется с 31 августа. Новость вызвала резкий рост котировок Tesla на фондовом рынке.В источнике
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REGNUM

Совет директоров Tesla одобрил дробление акций

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Коммерсантъ13:33
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ИА Красная Весна17:54
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Forbes

Tesla сделает акции более доступными для инвесторов

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РБК

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РФПИ договорился о производстве российской вакцины с Бразилией

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана договорились о сотрудничестве в области производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает РИА Новости со ссылкой на РФПИ.
Аргументы и Факты16:15
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