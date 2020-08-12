Совет директоров Tesla одобрил дробление акций
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Согласно заявлению компании, дробление акций позволит «сделать владение акциями более доступным для сотрудников и инвесторов». Торговля акциями с учетом сплита начнется с 31 августа. Новость вызвала резкий рост котировок Tesla на фондовом рынке.В источнике
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