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REGNUM
REGNUM

Совет директоров Tesla одобрил дробление акций

Согласно заявлению компании, дробление акций позволит «сделать владение акциями более доступным для сотрудников и инвесторов». Торговля акциями с учетом сплита начнется с 31 августа. Новость вызвала резкий рост котировок Tesla на фондовом рынке.В источнике
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REGNUM

Совет директоров Tesla одобрил дробление акций

REGNUMвчера в 16:08
Коммерсантъ

Tesla объявила о сплите акций из расчета пять к одной

Коммерсантъвчера в 13:33
Anonsens

В августе подорожали акции компании Ford

Anonsens11 августа в 09:08
Lenta.ru

Илон Маск решил сделать акции Tesla доступнее

Lenta.ruвчера в 08:22
Forbes

Tesla сделает акции более доступными для инвесторов

Forbesвчера в 07:41
ИА Красная Весна

Tesla даст пять новых акций за одну старую

ИА Красная Веснавчера в 17:54
РБК

Акции Tesla упадут в пять раз в августе. Но инвесторы ничего не потеряют

РБКвчера в 11:12

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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В Югре учеников начальной школы обеспечат горячим бесплатным питанием

Ханты-Мансийск, 12 августа 2020, 13:07 — REGNUM В Югре во всех общеобразовательных организациях, независимо от формы собственности, будет обеспечено одноразовое бесплатное горячее питание для учеников с 1 по 4 классы включительно.
REGNUMвчера в 06:07

В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

Москва, 13 августа 2020, 04:45 — REGNUM Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России по итогам полугодия 2020 года сократилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Seldon, специализирующейся на разработке информационных систем.
REGNUM21:45
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Оставивший двоих детей в Шереметьево мужчина не признал вину

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя Виктора Гаврилова, который 26 января по прилету в Москву оставил своих детей в аэропорту Шереметьево.
Взгляд.ру10 августа в 07:14

Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым поручил проанализировать работу монополистов из-за слишком высоких цен в регионе, передает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 06:46
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В ВОЗ оценили появление российской вакцины от коронавируса

Напомним, что первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России во вторник, получила название "Спутник V". Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
Российская газетавчера в 07:30
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В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков

В военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке "Курск" в 2000 году, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
РИА Новостивчера в 11:16
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