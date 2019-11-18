Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, сообщила компания. Речь идет об акциях класса А нидерландской Yandex N.V.

«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн

Общество Силовики пришли с обысками в мэрию Бийска Утром 18 ноября сотрудники силовых структур прервали планерку в администрации города Бийска Алтайского края и начали обыски в мэрии, сообщает «Бийский рабочий».

Политика Оппозиция не прошла в парламент Белоруссии Представители оппозиции не попали в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.

Спорт Глава СБР Драчев объяснил отсутствие Глазыриной в составе сборной Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил отсутствие Екатерины Глазыриной в составе национальной сборной, несмотря на успешное прохождение в команду по критериям.

Общество Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.

Авто УАЗ разработает новый турбомотор Предполагается, что появление в линейке УАЗа турбомотора обязано скорому выходу «Русского Прадо» — глубоко модернизированного внедорожника «Патриот».

Политика Пушков ответил на совет польского евродепутата о возвращении Крыма Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере ответил депутату Европарламента от Польши Витольду Ващиковскому на его совет властям Украины о способах возвращения Крыма.

Шоу-бизнес Кети Топурия показала нового возлюбленного Пользователи Сети нередко шутят на тему отношений Топурии и Деньгова, отмечая что экс-возлюбленный певицы рэпер Алексей Долматов, который также известен под сценическим псевдонимом Гуф, не сможет узнать, что предмет его обожания теперь счастлива с другим мужчиной.

Политика Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.