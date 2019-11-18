Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн

Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, сообщила компания. Речь идет об акциях класса А нидерландской Yandex N.V.
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«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн

Интерфакс02:26

Совет директоров «Яндекса» одобрил buyback на $300 млн

ТАСС02:21

«Яндекс» готов потратить $300 млн на выкуп своих акций

Ведомости02:42

«Яндекс» объявил buyback на $300 млн

Finam.Ru02:21
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:45, Вашингтон
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Оппозиция не прошла в парламент Белоруссии

Представители оппозиции не попали в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
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В Астрахани скончался мужчина в результате обрушения балкона

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил отсутствие Екатерины Глазыриной в составе национальной сборной, несмотря на успешное прохождение в команду по критериям.
Газета.Ru вчера в 17:25
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Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
РИА Новости 16 ноября в 15:05
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В Москве прогремели взрывы на складе с газом

Есть опасение, что пламя может перейти и на соседние постройки. Периодически слышны взрывы: очевидно, рвутся газовые баллоны.
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В Екатеринбурге ребёнок умер из-за менингококковой инфекции

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Двигатель Холла для лунной станции испытали на полной мощности

AEPS станет ключевым компонентом электродвигательного модуля PPE лунной орбитальной платформы-шлюза, также известной как Gateway.
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УАЗ разработает новый турбомотор

Предполагается, что появление в линейке УАЗа турбомотора обязано скорому выходу «Русского Прадо» — глубоко модернизированного внедорожника «Патриот».
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Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
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Сборы «Джокера» в прокате достигли миллиарда долларов

Мировые сборы «Джокера» (Joker) достигли одного миллиарда долларов.
Профиль 16 ноября в 10:35
Авто

Россияне чаще всего интересуются Kia и Hyundai, но покупают Lada

Интересуясь моделями марок KIA и Hyundai в интернете, большинство жителей нашей страны все равно покупает отечественные LADA.
Автоновости дня 00:17
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ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области

РИА Новости 00:51
Политика

Пушков ответил на совет польского евродепутата о возвращении Крыма

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере ответил депутату Европарламента от Польши Витольду Ващиковскому на его совет властям Украины о способах возвращения Крыма.
Московский Комсомолец вчера в 17:39
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Ротару вернется в Россию на заработки

Lenta.ru вчера в 15:00
Общество

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Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
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Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

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После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера

Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление.
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Коллекторы просят запретить должникам «унижать их честь и достоинство»

Коллекторы предложили внеси в законопроект пункты, согласно которым должники не должны вводить в заблуждение коллекторов, а также унижать их честь и достоинство.
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Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети

Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
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Шоу-бизнес

Кети Топурия показала нового возлюбленного

Пользователи Сети нередко шутят на тему отношений Топурии и Деньгова, отмечая что экс-возлюбленный певицы рэпер Алексей Долматов, который также известен под сценическим псевдонимом Гуф, не сможет узнать, что предмет его обожания теперь счастлива с другим мужчиной.
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В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
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Эмиратский инвестор Aurus решил купить 50% КБ «Вертолетов России»

Холдинг из ОАЭ Tawazun купит 50% в конструкторском бюро "Вертолетов России" - ООО "ВР-Технологии", сообщила пресс-служба вертолетостроительного холдинга.
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Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
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В Керчи буксируют задержанные украинские военные корабли

В Керчи началась буксировка задержанных Россией украинских военных кораблей, которые 25 ноября прошлого года нарушили территориальную границу РФ.
РЕН ТВ вчера в 04:05
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