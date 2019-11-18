Экономика
Интерфакс«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн
Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, сообщила компания. Речь идет об акциях класса А нидерландской Yandex N.V.
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Общество
Силовики пришли с обысками в мэрию Бийска
Утром 18 ноября сотрудники силовых структур прервали планерку в администрации города Бийска Алтайского края и начали обыски в мэрии, сообщает «Бийский рабочий».
Происшествия
В центре Екатеринбурга на мужчину напали с ножом у магазина
Вечером 17 ноября в центре Екатеринбурга молодой человек получил ножевое ранение. Об этом сообщает портал «Екатеринбург онлайн» и Znak.com.
Политика
Оппозиция не прошла в парламент Белоруссии
Представители оппозиции не попали в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Происшествия
В Астрахани скончался мужчина в результате обрушения балкона
Спорт
Глава СБР Драчев объяснил отсутствие Глазыриной в составе сборной
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил отсутствие Екатерины Глазыриной в составе национальной сборной, несмотря на успешное прохождение в команду по критериям.
Футбол
«Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару»
Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
Происшествия
В Москве прогремели взрывы на складе с газом
Есть опасение, что пламя может перейти и на соседние постройки. Периодически слышны взрывы: очевидно, рвутся газовые баллоны.
Политика
«Левада-центр»: позитивное отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов
С симпатией к господину Путину относится 24% респондентов — такой же показатель был у него перед «болотными протестами» в 2011 году.
Общество
Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов
На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
Происшествия
В Екатеринбурге ребёнок умер из-за менингококковой инфекции
Космос
Двигатель Холла для лунной станции испытали на полной мощности
AEPS станет ключевым компонентом электродвигательного модуля PPE лунной орбитальной платформы-шлюза, также известной как Gateway.
Авто
УАЗ разработает новый турбомотор
Предполагается, что появление в линейке УАЗа турбомотора обязано скорому выходу «Русского Прадо» — глубоко модернизированного внедорожника «Патриот».
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Кино
Сборы «Джокера» в прокате достигли миллиарда долларов
Мировые сборы «Джокера» (Joker) достигли одного миллиарда долларов.
Авто
Россияне чаще всего интересуются Kia и Hyundai, но покупают Lada
Интересуясь моделями марок KIA и Hyundai в интернете, большинство жителей нашей страны все равно покупает отечественные LADA.
Происшествия
ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
Политика
Пушков ответил на совет польского евродепутата о возвращении Крыма
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере ответил депутату Европарламента от Польши Витольду Ващиковскому на его совет властям Украины о способах возвращения Крыма.
Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Футбол
После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера
Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление.
Общество
Коллекторы просят запретить должникам «унижать их честь и достоинство»
Коллекторы предложили внеси в законопроект пункты, согласно которым должники не должны вводить в заблуждение коллекторов, а также унижать их честь и достоинство.
Общество
Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети
Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Пользователи Сети нередко шутят на тему отношений Топурии и Деньгова, отмечая что экс-возлюбленный певицы рэпер Алексей Долматов, который также известен под сценическим псевдонимом Гуф, не сможет узнать, что предмет его обожания теперь счастлива с другим мужчиной.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Экономика
Эмиратский инвестор Aurus решил купить 50% КБ «Вертолетов России»
Холдинг из ОАЭ Tawazun купит 50% в конструкторском бюро "Вертолетов России" - ООО "ВР-Технологии", сообщила пресс-служба вертолетостроительного холдинга.
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Политика
В Керчи буксируют задержанные украинские военные корабли
В Керчи началась буксировка задержанных Россией украинских военных кораблей, которые 25 ноября прошлого года нарушили территориальную границу РФ.