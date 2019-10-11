Футбол
РИА НовостиСовет директоров московского «Динамо» утвердил отставку Орещука
Совет директоров московского футбольного клуба "Динамо" утвердил отставку Романа Орещука с поста заместителя генерального директора по спортивным вопросам, сообщается на официальном сайте "бело-голубых". Заседание совета директоров "Динамо" под председательством Юрия Соловьева прошло в пятницу.
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Зеленский пообещал, что вернет Крым после Донбасса
Президент Украины пообещал вернуть Крым в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю дня защитника Украины.
ФАН 10:56
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 15%
Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
Известия 11:31
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Фигурное катание
Алексей Мишин: «Тутберидзе сейчас лидер – моральный и спортивный»
Тренер Алексей Мишин рассказал об отношении к Этери Тутберидзе и достижениям ее учениц.
Sports.ru 10:53
Происшествия
В Саратове нашли тело пропавшей 9-летней девочки
В гаражном кооперативе Саратова обнаружили тело 9-летней девочки, пропавшей 9 октября.
ИжевскИнфо.РУ 01:15
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
Политика
В Кремле прокомментировали возможность изменить минские соглашения
В ходе 14-часового пресс-марафона в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он недоволен минскими соглашениями 2015 года.
РБК 11:34
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Космос
На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления
Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
AstroNews.ru 09 октября в 13:38
Происшествия
В Станице Луганской полиция эвакуирует людей из-за сообщений о минировании городских объектов
Сотрудники Станично-Луганского отдела оккупационной полиции и боевики батальона "Луганск-1" эвакуировали рабочих и посетителей и взяли под охрану периметр вокруг указанных в сообщении объектов.
ИА Новороссия 08:41
Политика
Алиев и Пашинян разошлись во мнениях о Второй мировой войне
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.
REGNUM 08:37
Общество
Омбудсмен не получала жалоб на ростовского воспитателя
РИА Новости вчера в 04:26
Экономика
ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов
Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.
ТАСС 10:44
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
РИА Новости 05:02
Футбол
Россия победила Шотландию 4:0 и едет на Евро-2020
Игра завершилась со счетом 4:0. Россияне обеспечили себе выход из группы и участие в чемпионате Европы по футболу.
Телеканал 360° вчера в 16:40
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 10:13
Единоборства
Усик провел дуэль взглядов с Уизерспуном перед дебютом в тяжелом весе
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и американский боксер Чэз Уизерспун провели дуэль взглядов перед поединком в тяжелом весе.
Sportbox.RU 06:11
Политика
Против силового сценария на Донбассе выступает большинство украинцев
52% поддерживают политический процесс урегулирования. При этом за отделение ЛДНР от Украины выступают лишь 12% против 73%.
Новостной фронт 10:00
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 08:15
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Михалкову не взяли в шоу «Уральских пельменей»
На афишах нового шоу «Уральских пельменей» «Чем торт не шутит», появившихся в Екатеринбурге, нет Юлии Михалковой.
Рамблер 09 октября в 15:54
Шоу-бизнес
Таможенник не поверил паспортному возрасту Альбины Джанабаевой
"Парень просто не поверил, и подумал, что я лечу не по своему паспорту, а видимо по маминому" — написала актриса Сомнение сотрудника в её реальной дате рождения порадовало Джанабаеву.
SM News 10:10
Общество
Тюменские школьники выступили в защиту оскорбившего их учителя
В Тюменском посёлке Боровском школьники утром 11 октября устроили флэш-моб #ямысадлинский в защиту преподавателя ОБЖ, который прославился на видео, где хватает ученика и нецензурно выражается.
REGNUM 06:39
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные болезни младенцев
По данным за 2018 год, чаще всего у детей в возрасте до года выявляли болезни органов дыхания - было зафиксировано более 2 млн случаев.
Доктор Питер 03:30
Кино
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли вышел в прокат в Чите
Чита.Ру 09 октября в 23:54
Армия и оружие
Турчинов пообещал, что жители Донбасса будут «плакать и аплодировать»
В эфире украинского ток-шоу «Право на власть» Турчинов пообещал, что жители Донбасса впоследствии будут плакать от счастья, осознавая, что «родные» ВСУ освободили их от «российской оккупации».
ФАН 06:16
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50