Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСовет директоров московского «Динамо» утвердил отставку Орещука

Совет директоров московского футбольного клуба "Динамо" утвердил отставку Романа Орещука с поста заместителя генерального директора по спортивным вопросам, сообщается на официальном сайте "бело-голубых". Заседание совета директоров "Динамо" под председательством Юрия Соловьева прошло в пятницу.
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Совет директоров «Динамо» утвердил отставки Хохлова и Орещука

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Совет директоров московского «Динамо» утвердил отставку Орещука

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