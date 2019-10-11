Футбол
РИА НовостиСовет директоров московского «Динамо» утвердил отставку Орещука
Совет директоров московского футбольного клуба "Динамо" утвердил отставку Романа Орещука с поста заместителя генерального директора по спортивным вопросам, сообщается на официальном сайте "бело-голубых". Заседание совета директоров "Динамо" под председательством Юрия Соловьева прошло в пятницу.
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