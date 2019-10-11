Совет директоров московского футбольного клуба "Динамо" утвердил отставку Романа Орещука с поста заместителя генерального директора по спортивным вопросам, сообщается на официальном сайте "бело-голубых". Заседание совета директоров "Динамо" под председательством Юрия Соловьева прошло в пятницу.

Спорт день за днем

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.

Экономика Сбербанк хочет отменить комиссии за переводы внутри банка Ранее российский премьер Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.

Гаджеты AMD до конца года улучшит свои видеокарты В конце прошлого года появился Radeon Software Adrenalin 2019 Edition, ранее были Catalyst Omega, Crimson, Crimson ReLive и многие другие.

Происшествия Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.

Общество В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления, дожди и температура до 12 градусов тепла.

Гаджеты Оглашены все обязательные для установки на новый Android приложения В сети появился документ со списком всех приложений, которые производители смартфонов должны устанавливать на устройства с новой версией операционной системы Android 10.

Кино Скончался голливудский актер Роберт Форстер Актер сыграл в фильмах у Квентина Танатино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.

Политика Зеленский рассказал о шоке Европы от действий Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Петр Порошенко.

Экономика Власти США приостановили ICO Telegram Комиссия по ценным бумагам США (SEC) подала иск и добилась приостановки ICO (первичное размещение активов, номинированных в криптовалютах) Telegram Павла Дурова, говорится в сообщении комиссии.

Происшествия В Саратовской области проверят подходы к школам и детским садам Во всех муниципалитетах Саратовской области в течение недели будут созданы комиссии по вопросам безопасности территорий школ и детских садов и подходов к ним после резонансного убийства ребёнка.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Происшествия В Екатеринбурге пропала молодая мать, поехавшая продавать машину В уральской столице пропала молодая мать, которая ещё вечером 10 октября поехала показывать машину потенциальному покупателю, об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Политика Федеральная прокуратура в США ведет расследование в отношении Джулиани Федеральная прокуратура нью-йоркского района Манхэттен ведет расследование в отношении Руди Джулиани - адвоката президента США - в связи с подозрением в нарушении законов о лоббизме, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.