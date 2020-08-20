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Белорусская оппозиция выразила готовность к контактам с Россией

Созданный оппозицией Белоруссии Координационный совет готов к контактам с Россией, заявил в этот четверг член его президиума, бывший министр культуры Павел Латушко. В Координационном совете белорусской оппозиции выразили готовность к контактам с Россией.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белорусская оппозиция готова контактировать с Россией

Созданный белорусской оппозицией Координационный совет готов к контактам с Россией, заявил в четверг член его президиума Павел Латушко.
РИА Новости03:23
Подробнее о событии
Газета.Ru

Белорусская оппозиция заявила, что готова к контактам с Россией

Газета.Ru03:31
Lenta.ru

Белорусская оппозиция выразила готовность контактировать с Россией

Lenta.ru04:01
RT на русском

В КС белорусской оппозиции заявили о готовности к контактам с Россией

RT на русском03:45
ТАСС

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии заявил о готовности к контактам с РФ

ТАСС05:09
РИА Новости

Белорусская оппозиция готова контактировать с Россией

РИА Новости03:23
Коммерсантъ

Совет оппозиции Белоруссии заявил о готовности к контактам с Россией

Коммерсантъ04:13
REGNUM

В белорусской оппозиции заявили о готовности сохранения диалога с Россией

REGNUMвчера в 01:41

Япония поможет США создать сеть низкоорбитальных спутников военного назначения

США и Япония намерены к середине 2020-х годов развернуть сеть малогабаритных низкоорбитальных спутников, которые будут использоваться для отслеживания ракет, в том числе и тех, что движутся с гиперзвуковыми скоростями.
Трудвчера в 05:59

Ивлев резко высказался о причинах развода с женой после 23 лет брака

После моего развода СМИ не могут успокоиться и все что-то ищут, придумывают. Я никогда не комментирую слухи. А то, что моя бывшая жена рассказала якобы о причинах нашего развода, я считаю, это слух. Потому что он не правдив. Бог все рассудит.
Константин Ивлев
Российский телеведущий
ФАНвчера в 07:12
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Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова.
Интерфакс05:29
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Настя Каменских показала фигуру без одежды

Я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого.
Настя Каменских
ИнфоСМИ18 августа в 15:10
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