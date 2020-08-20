Белорусская оппозиция выразила готовность к контактам с Россией
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Созданный оппозицией Белоруссии Координационный совет готов к контактам с Россией, заявил в этот четверг член его президиума, бывший министр культуры Павел Латушко. В Координационном совете белорусской оппозиции выразили готовность к контактам с Россией.В источнике
С чего всё началось
Белорусская оппозиция готова контактировать с Россией
Созданный белорусской оппозицией Координационный совет готов к контактам с Россией, заявил в четверг член его президиума Павел Латушко.
РИА Новости03:23
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