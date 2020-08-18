Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Компания
Компания

Совет по передаче власти в Белоруссии потребовал провести новые выборы

Главной целью оппозиции в Белоруссии является организация новых выборов и мирного трансфера власти. Об этом заявила представитель объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Мария Колесникова — РБК: «Белорусы ощутили силу самим разобраться»

РБК01:30
Эхо Москвы

Свое первое заседание должен провести сегодня Координационный совет белорусской оппозиции

Эхо Москвы17:03
РИА Новости

Оппозиция ответила на обвинения Лукашенко в захвате власти

РИА Новостивчера в 11:46
URA.Ru

Оппозиция Беларуси ответила Лукашенко о попытке захвата власти

URA.Ruвчера в 14:41
ТАСС

В Координационном совете заявили, что не имеют представление о сроках транзита власти

ТАССвчера в 13:23
Газета.Ru

В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек

Газета.Ruвчера в 12:24
Интерфакс

Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

Интерфаксвчера в 05:26
КП - Беларусь

Прошла первая пресс-конференция Координационного совета: «Светлана Тихановская планирует вернуться в Беларусь»

КП - Беларусьвчера в 14:03

Пандемия изменила список покупок для школьников

Продажи практически всех товаров из основного списка позиций, которые покупают школьникам к новому учебному году (включая обувь и одежду, канцтовары, учебники и учебные материалы), выросли в два раза и выше (абсолютных значений продаж компания не раскрывает) Как коронавирус влияет на учебный год В марте российские школы из-за пандемии прекратили очное обучение и перешли на дистанционный формат.
РБК00:00

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
2K

Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Спорт-Экспрессвчера в 16:01