Совет по передаче власти в Белоруссии потребовал провести новые выборы
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Главной целью оппозиции в Белоруссии является организация новых выборов и мирного трансфера власти. Об этом заявила представитель объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.В источнике
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