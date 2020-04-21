Совет итальянской футбольной серии А единогласно подтвердил намерение доиграть чемпионат Италии, что станет возможным, если будет получено одобрение от правительства, сообщается на сайте серии А.

Политика Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 1,2K

Политика Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике. 106

Общество Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч 1. Число подтвержденных случаев коронавируса превысило 50 тысяч В России по состоянию на 21 апреля официально подтвердили 52 тысячи 763 случая коронавирусной инфекции. 13

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,6K

Происшествия В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России. 46

Общество Около 100 журналистов в России заболели коронавирусом Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил на пресс-конференции, что примерно у 100 журналистов в России был диагностирован коронавирус. 1

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 2,9K

Общество Режим самоизоляции в России решили продлить Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними. 4,8K

Общество В Москве не планируют вводить пропуска для пешеходов Введение пропусков для пешеходов не планируется на территории Москвы на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса. 43

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 4,5K

Общество Песков заявил о внимании Кремля к акциям в интернете Российские власти тщательно отслеживают появление разных форматов в интернет-пространстве и внимательно относятся к сообщениям людей о сложностях и их причинах. 340

Общество Шоумен Александр Васильев выписался из больницы в Коммунарке Историк моды и телеведущий Александр Васильев был выписан из больницы в Коммунарке. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости". 8

Экономика Тюменский депутат задекларировал свыше миллиарда рублей доходов Тюмень, 21 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Самым состоятельным депутатом Тюменской областной думы стал Дмитрий Горицкий, который задекларировал за 2019 год доход на сумму 1 142 949 178 рублей. 36

Политика Путин ежедневно общается с экспертами по ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин ежедневно общается с экспертами, чтобы получать апдейты по изменению эпидемиологической ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Энергетика В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию. 386