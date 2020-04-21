Коронавирус
РИА НовостиСовет серии А единогласно подтвердил намерение доиграть сезон
Совет итальянской футбольной серии А единогласно подтвердил намерение доиграть чемпионат Италии, что станет возможным, если будет получено одобрение от правительства, сообщается на сайте серии А.
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Футболу быть: клубы Италии единогласно проголосовали за то, чтобы доиграть сезон
Евро-футбол.рувчера в 19:44
Совет Серии А заявил о единогласном намерении доиграть сезон, прерванный из-за коронавируса
Sport24.ruвчера в 18:47
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Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 24 долларов за баррель
Впервые с 30 марта стоимость американской нефтяной смеси марки Brent опустилась ниже 24 долларов за баррель.
Экономика сегодня 03:33
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости 04:19
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
1. Число подтвержденных случаев коронавируса превысило 50 тысяч В России по состоянию на 21 апреля официально подтвердили 52 тысячи 763 случая коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 03:47
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
Общество
Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России
Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Экономика
В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств
Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
Общество
Около 100 журналистов в России заболели коронавирусом
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил на пресс-конференции, что примерно у 100 журналистов в России был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ 06:29
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
Армия и оружие
В Сирии произошло нападение на американских военных
ИА Красная Весна вчера в 07:25
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Общество
В Москве не планируют вводить пропуска для пешеходов
Введение пропусков для пешеходов не планируется на территории Москвы на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса.
ТАСС 05:40
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Общество
Песков заявил о внимании Кремля к акциям в интернете
Российские власти тщательно отслеживают появление разных форматов в интернет-пространстве и внимательно относятся к сообщениям людей о сложностях и их причинах.
Известия 06:15
Энергетика
Эксперт оценил падение цен на нефть WTI до отрицательной отметки
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на сообщение о резком падении цены на нефть марки WTI ниже нуля.
Аргументы недели вчера в 15:16
Энергетика
Стоимость нефти WTI вернулась к положительным значениям
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI вернулась к положительным значениям.
Life.ru вчера в 22:10
Общество
Шоумен Александр Васильев выписался из больницы в Коммунарке
Историк моды и телеведущий Александр Васильев был выписан из больницы в Коммунарке. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
РИА Новости вчера в 08:05
Экономика
Тюменский депутат задекларировал свыше миллиарда рублей доходов
Тюмень, 21 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Самым состоятельным депутатом Тюменской областной думы стал Дмитрий Горицкий, который задекларировал за 2019 год доход на сумму 1 142 949 178 рублей.
REGNUM 02:08
Общество
Минюст предложил отказаться от повышения штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции предложило сохранить действующие размеры штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 06:06
Политика
Путин ежедневно общается с экспертами по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин ежедневно общается с экспертами, чтобы получать апдейты по изменению эпидемиологической ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:35
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 19 апреля в 09:25
Энергетика
В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть
По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
Шоу-бизнес
В алкоголизме обвинили Собчак после «пьяных эфиров»
Уже неоднократно Ксения проводила вечерами прямые эфиры со своими подписчиками, неизменным ее спутником во время эфиров стал бокал вина.
Privet-Rostov.ru 05:40