Общество

РБКРБКСовет судей отказался от идеи наказания СМИ за критические публикации

Журналисты, сообщившие о намерении Совета судей выступить с предложением о введении для СМИ ответственности за выпуск дискредитирующих судебную систему публикаций, «поторопились с выводами». Об этом заявил ТАСС председатель Совета судей России Виктор Момотов.
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с чего всё началось

Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них и «тенденциозные публикации»

В предыдущей концепции 2001 г. отмечалось, что «в целом ряде случаев судебная система остается в информационной блокаде, что лишает ее возможности публично отстаивать свои интересы», но это «отчасти является следствием информационной закрытости судов».
Ведомостивчера в 16:29

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Совет судей отказался от идеи наказания СМИ за критические публикации

РБК07:49

Совет судей отказался от идеи наказывать журналистов за «беспорядочную критику»

Znak.com07:41

Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них

Коммерсантъвчера в 16:47

Совет судей России санкционировал развитие пресс-служб судов

ТАСС07:45

Познер и Соловьев раскритиковали судей за идею оградиться от негатива. «Они еще не причислены к лику святых»

URA.Ru04:28

Судьи предложили наказывать СМИ и журналистов за «тенденциозные публикации»

BFM.ru06:39

Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них и «тенденциозные публикации»

Ведомостивчера в 16:29
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Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК вчера в 08:16
Политика

В Раде подрались депутаты из партии Зеленского

Lenta.ru 06:59
Игры

В Microsoft Store появилась страница ремастера Vanquish

Gmbox.ru 07:29
Политика

Киев допустил предоставление Донбассу дополнительных полномочий

"Формула Штайнмайера" Украина готова имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса после Нового года, сообщил Ермак.
ТАСС 05:36
Политика

Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
РИА Новости 07:19
Политика

Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ

Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:25
Общество

ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права

Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил, что ведомство намерено отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.
RT на русском 07:21
Политика

Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
RT на русском 06:02
Происшествия

В Калуге 26 человек пострадали в ДТП с маршруткой

«По предварительным данным, пострадали 26 человек, из них один ребенок», — цитирует «РИА Новости» слова источника.
Известия 07:10
Политика

Порошенко, Вакарчук и Тимошенко снова зовут украинцев на Майдан

Политическая Экспертиза вчера в 21:26
Политика

Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Газета.Ru 04:48
Происшествия

Экс-футболист сборной России Смертин объяснил ситуацию с ДТП

Директор по региональной политике Российского футбольного союза (РФС) и бывший игрок сборной России Алексей Смертин прокомментировал новость о том, что он покинул место ДТП, передает Sport24.
Газета.Ru 07:33
Авто

Раскрыт мотор седана Hyundai Sonata N-Line

Во время нашей первой презентации готовой к производству Sonata планировщики продуктов Hyundai подтвердили готовность к выпуску модели Sonata N-Line, и в ходе этого процесса была исключена возможность использования свинцовой модели Sonata N. Для пояснения, в мире Hyundai модель N (например, Veloster N) является конечным вариантом исполнения, который предназначен для использования на треке.
32CARS.ru 03 декабря в 23:32
Шоу-бизнес

Голливудская звезда Эмма Стоун выходит замуж

Голливудская актриса и звезда мюзикла «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун объявила о помолвке в соцсети Instagram.
iReactor 06:54
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском вчера в 13:51
Политика

Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Lenta.ru 06:08
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Вести.Ru 03:53
Происшествия

Суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал врача в Саратове

РИА Новости 07:57
Политика

Медведев оценил законопроект о домашнем насилии

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, готовящийся к принятию в России, прокомментировал на пресс-конференции по итогам года глава правительства Дмитрий Медведев.
Сусанин 06:32
Кино

Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей

Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.
REGNUM 05:26
Происшествия

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Происшествия

Фигуранта «московского дела» Абаничева задержали в суде

В Тверском суде Москвы задержали фигуранта «московского дела» Сергея Абаничева, который пришел на слушания по делу другого фигуранта — Никиты Чирцова, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 07:53
Футбол

«Зенит» выиграл у «Динамо» в матче молодежного первенства

Матч 19-го тура молодежного первенства России Зенит Динамо (Москва) завершился со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 29-й минуте с пенальти Вадим Симутенков.
Советский спорт 07:04
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Хоккей

Овечкин починил шлем во время матча паяльной лампой

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил свой шлем паяльной лампой прямо во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз».
Известия 06:10
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru вчера в 02:26
Общество

Госдума поддержала проект об упрощении возрастной маркировки

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об изменениях возрастной маркировки для произведений литературы и искусства, который предусматривает отмену меток 0+, 6+, 12+, 16+.
РИА Новости 07:02
Футбол

«Локомотив» намерен выкупить Жоау Мариу у «Интера»

«Локомотив» намерен выкупить полузащитника Жоау Мариу у миланского «Интера». Об этом сообщает Calciomercato.com.
Чемпионат 07:02
Политика

В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата

Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 07:44
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