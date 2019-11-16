Политика

РИА НовостиРИА НовостиСоветница Вучича рассказала о состоянии президента

Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильно, сообщила его советница по СМИ Сузана Васильевич. "Но из предосторожности он все еще находится в Военно-медицинской академии", — цитирует ее слова агентство Танюг.
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с чего всё началось
«Генеральный секретариат президента Сербии оповещает общественность, что президент Александр Вучич <...> госпитализирован в Военно-медицинскую академию из-за кардиоваскулярных проблем», — сказано
 в сообщении пресс-службы сербского главы.
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Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

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Path of Exile выйдет на мобильных устройствах

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Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
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В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
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В результате аварии четыре человека от полученных травм погибли на месте. Еще трое получили различные травмы.
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Пушков понадеялся на выздоровление Польши от «газовой неврастении»

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Самарин выиграл этап «Гран-при» в Москве. Россияне заняли весь подиум

Россиянин Александр Самарин выиграл произвольную программу и этап «Гран-при» в Москве.
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Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru вчера в 07:58
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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Газета.Ru вчера в 17:00
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