с чего всё началось

Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильно, сообщила его советница по СМИ Сузана Васильевич. "Но из предосторожности он все еще находится в Военно-медицинской академии", — цитирует ее слова агентство Танюг.

Общество Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.

Общество Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Общество Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.

Общество Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.

Политика «Нафтогаз» заявил об усилении позиции на переговорах с «Газпромом» Позиции Украины на переговорах с «Газпромом» по транзиту газа усиливаются после подписания украинским лидером Владимиром Зеленским закона, который позволяет завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы с помощью его выделения из «Нафтогаза».

Происшествия В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.

Общество YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о депутате Госдумы YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Алексея Навального о депутате Госдумы и бывшем вице-губернаторе Кубани Александре Ремезкове по жалобе о нарушении конфиденциальности.

Экономика В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.

Происшествия В Татарстане в ДТП погибли четыре человека В результате аварии четыре человека от полученных травм погибли на месте. Еще трое получили различные травмы.

Политика Пушков понадеялся на выздоровление Польши от «газовой неврастении» Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение Польши завершить действие Ямальского контракта о поставках российского газа.

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Армия и оружие F-35I приготовился уничтожить С-400 Израильские истребители пятого поколения F-35I Adir в ходе совместных учений с союзниками из США и Европы «Голубой флаг» потренировались в боях с российской зенитной ракетной системой (ЗРС) C-400 «Триумф», которую имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot, сообщает Breaking Defense.