Политика
РИА НовостиСоветница Вучича рассказала о состоянии президента
Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильно, сообщила его советница по СМИ Сузана Васильевич. "Но из предосторожности он все еще находится в Военно-медицинской академии", — цитирует ее слова агентство Танюг.
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с чего всё началось
«Генеральный секретариат президента Сербии оповещает общественность, что президент Александр Вучич <...> госпитализирован в Военно-медицинскую академию из-за кардиоваскулярных проблем», — сказано в сообщении пресс-службы сербского главы.Телеканал 360°04:05
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Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Происшествия
На Кубани похоронили убитую доцентом аспирантку Анастасию Ещенко
На Кубани состоялось прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов.
Автоспорт
Даниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль
Даниил Квят: Заблокировались задние колёса, и я потерял контроль над машиной.
Общество
Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Общество
Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам
Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
Армия и оружие
«Ахиллесова пята Европы». Кто ждет российские танки из Калининграда
Надо быть психически нездоровым, чтобы представить, как российские танки идут по узким сувалкским дорогам и извилистым лесам, отрезая Польшу и Литву от Европы.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Происшествия
Число пострадавших от взрывов в Балаклее возросло до 5
Общество
Челябинцы вышли на поиски клада от «Орла и решки»
Челябинцы обследуют елки, камни.
Политика
«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Вербер показала последнее видео матери перед смертью
Дочь fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер показала ее последнее видео перед смертью.
Происшествия
Возгорание двигателя в полёте произошло у самолёта МиГ-29К в Индии
Инцидент произошёл во время тренировочного полёта самолёта МиГ-29К, взлетевшего с авиабазы INS Hansa в Даболиме.
Политика
«Нафтогаз» заявил об усилении позиции на переговорах с «Газпромом»
Позиции Украины на переговорах с «Газпромом» по транзиту газа усиливаются после подписания украинским лидером Владимиром Зеленским закона, который позволяет завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы с помощью его выделения из «Нафтогаза».
Футбол
Ибрагимович хочет получать 1 млн евро в месяц
СМИ узнали зарплату, которую хотел бы получать шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём новом клубе.
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Происшествия
Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей
Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
Общество
YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о депутате Госдумы
YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Алексея Навального о депутате Госдумы и бывшем вице-губернаторе Кубани Александре Ремезкове по жалобе о нарушении конфиденциальности.
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
Политика
В Киеве анонсировали визит Макрона на Украину
Происшествия
В Татарстане в ДТП погибли четыре человека
В результате аварии четыре человека от полученных травм погибли на месте. Еще трое получили различные травмы.
Политика
Пушков понадеялся на выздоровление Польши от «газовой неврастении»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение Польши завершить действие Ямальского контракта о поставках российского газа.
Экономика
Россияне стали реже гасить кредиты досрочно
Россияне стали реже выходить на досрочное погашение в том числе из-за ухудшения финансового положения, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Балясова.
Армия и оружие
F-35I приготовился уничтожить С-400
Израильские истребители пятого поколения F-35I Adir в ходе совместных учений с союзниками из США и Европы «Голубой флаг» потренировались в боях с российской зенитной ракетной системой (ЗРС) C-400 «Триумф», которую имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot, сообщает Breaking Defense.
Фигурное катание
Самарин выиграл этап «Гран-при» в Москве. Россияне заняли весь подиум
Россиянин Александр Самарин выиграл произвольную программу и этап «Гран-при» в Москве.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Теннис
Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.