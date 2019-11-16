Политика

Российская газетаРоссийская газетаГоспитализирован президент Сербии Александр Вучич

Глава Сербии Александр Вучич поздно вечером 15 ноября был срочно госпитализирован в Военно-Медицинскую Академию из-за сердечно-сосудистых проблем, сообщил генеральный секретариат сербского президента.
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«Генеральный секретариат президента Сербии оповещает общественность, что президент Александр Вучич <...> госпитализирован в Военно-медицинскую академию из-за кардиоваскулярных проблем», — сказано
 в сообщении пресс-службы сербского главы.
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