По утверждению издания, речь может идти о системах M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) с дальностью поражения более 65 км, что заметно превышает возможности стоящих на вооружении в ВСУ артиллерийских систем.
73-летняя советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева прокомментировала выходку хейтеров, которые разместили на фасаде здания «Останкино» послание с оскорблениями в ее адрес и порадовались, что звезда покинула Россию.
Болгария добилась для себя отсрочки по эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти и продолжить использовать ее до конца 2024 года, сообщил премьер-министр Кирил Петков на брифинге перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе, передает телеканал БНТ 1.
Представители Народной милиции Донецкой народной республики при осмотре подземных коммуникаций мариупольского завода «Азовсталь» обнаружили несколько «заблудившихся» украинских боевиков из Вооруженных сил Украины (ВСУ).