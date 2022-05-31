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Советник Арестович пригрозил Вашингтону истерикой, если США не передадут Украине РСЗО

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил, что Киев устроит Вашингтону "образцово-показательную истерику", если тот не предоставит реактивные системы залпового огня.
РИА Новости
"Не дадут - тогда устроим образцово-показательную истерику", - заявил Арестович.
Российская газета
В понедельник Байден заявил журналистам, что Вашингтон "не станет отправлять на Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России".
ТАСС
По утверждению издания, речь может идти о системах M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) с дальностью поражения более 65 км, что заметно превышает возможности стоящих на вооружении в ВСУ артиллерийских систем.
ТАСС

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