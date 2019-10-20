Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 километра, сообщил в субботу РИА Новости советник президента Турции Ясин Актай.

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Турция и США достигли договоренности о создании на турецко-сирийской границы зоны безопасности протяженностью 444 км, которая будет контролироваться турецкими войсками. Об этом сообщил «РИА Новости» советник турецкого лидера Ясин Актай.

Советник Эрдогана сообщил о договоренности о зоне безопасности в Сирии

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