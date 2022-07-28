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Советник МВД Украины Денисенко призвал переписать историю войны для победы над Россией

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что бороться с "русским миром" без переписывания истории Второй мировой войны невозможно, передает РИА "Новости".
Газета.Ru
Вадим Денисенко советник главы МВД Украины Как пишет РИА «Новости», Денисенко добавил, что украинским властям следует написать «новую историю городов и сел Украины» — как та, что была написала в 1970-х годах, которая уже «морально устарела».
Ямал-Медиа
Представители властей России на разных уровнях всегда указывали на недопустимость переписывания исторических событий.
ТАСС
Сегодня в видеообращении ко Дню украинской государственности президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси.
Абзац

Подробнее о событии

Советник главы МВД Украины Денисенко: для борьбы с русским миром нужно переписать историю
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Советник главы МВД Украины: нужно переписать историю для победы над русским миром
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Советник главы МВД Украины Денисенко призвал переписать историю для победы над русским миром
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Советник МВД Украины Денисенко призвал переписать историю войны для победы над Россией
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Советник главы МВД Украины Денисенко призвал переписать историю для победы над Россией
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