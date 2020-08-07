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РИА Новости
РИА Новости

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что в словах Билла Гейтса о глобальном экологическом кризисе нет ничего нового, все оценки на уровне отдельных стран и международных организаций говорят о том, что уже сейчас нужно приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат.В источнике
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Царьград

«У России есть преимущество»: Катастрофический прогноз Билла Гейтса оценил советник Путина

Царьград10:13
Газета.Ru

Советник Путина оценил предсказание Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Газета.Ru09:35
Lenta.ru

Советник Путина оценил слова Билла Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Lenta.ru09:50
Московский Комсомолец

Советник Путина оценил слова Гейтса о «катастрофе страшнее коронавируса»

Московский Комсомолец09:39
URA.Ru

Советник Путина оценил заявление Гейтса о грядущей катастрофе

URA.Ru10:06
Вести.Ru

Советник Путина оценил слова Гейтса о глобальном кризисе

Вести.Ru09:18
РИА Новости

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

РИА Новости08:47

Доходы Кадырова за год увеличились на 140 млн рублей

У главы Чечни появился земельный участок площадью 28361 кв. м. Кроме того, в его собственности — земельный участок площадью 3668 кв. м и жилой дом площадью 2344,6 кв. м. Доход его супруги в 2019-м составил 2 456 321,31 рубля, годом ранее — 60 тыс. рублей.
RT на русском11:14
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Cadillac презентовал электрический кроссовер

В арсенале электрического кроссовера значатся: акустика AKG Studio с девятнадцатью динамиками и системой активного шумоподавления, автопарковщик с функцией дистанционного управления, доработанный круиз-контроль Super Cruise и т.д. Серийный Cadillac Lyriq появится в продаже в 2021 году.
Новые автомобили11:05
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На Урале 8-10 августа ожидаются грозы с сильными порывами ветра

По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие три дня прогнозируются переменная облачность, сильные дожди и понижение температуры до 23 градусов тепла днем, в субботу, 8 августа, ожидаются гроза и ветер с порывами до 14 м/c.
ТАСС08:17
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ЛНР уличила Зеленского в санкционировании военных преступлений

Как пояснил Муратов, такие украинские обстрелы нарушают 13-ю и 14-ю статьи Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям, касающиеся защиты жертв немеждународных конфликтов, так как первая запрещает акты насилия против гражданского населения, а вторая – нападение или уничтожение объектов жизнеобеспечения.
Журналистская правда11:34

Раскрыт принцип действия российской вакцины от коронавируса

Частицы коронавируса, которые присутствуют в составе вакцины, никак не навредят человеку, так как они «мертвые», заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.
Live2408:14
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