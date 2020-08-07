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Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата, и последствия будут хуже, чем от пандемии COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»
Советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что в словах Билла Гейтса о глобальном экологическом кризисе нет ничего нового, все оценки на уровне отдельных стран и международных организаций говорят о том, что уже сейчас нужно приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат.
РИА Новостивчера в 08:47
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Московский Комсомолецвчера в 09:39