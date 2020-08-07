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РИА Новости
РИА Новости

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата, и последствия будут хуже, чем от пандемии COVID-19.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что в словах Билла Гейтса о глобальном экологическом кризисе нет ничего нового, все оценки на уровне отдельных стран и международных организаций говорят о том, что уже сейчас нужно приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат.
РИА Новостивчера в 08:47
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Царьград

«У России есть преимущество»: Катастрофический прогноз Билла Гейтса оценил советник Путина

Царьградвчера в 10:13
Газета.Ru

Советник Путина оценил предсказание Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Газета.Ruвчера в 09:35
Lenta.ru

Советник Путина оценил слова Билла Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Lenta.ruвчера в 09:50
Московский Комсомолец

Советник Путина оценил слова Гейтса о «катастрофе страшнее коронавируса»

Московский Комсомолецвчера в 09:39
URA.Ru

Советник Путина оценил заявление Гейтса о грядущей катастрофе

URA.Ruвчера в 10:06
Вести.Ru

Советник Путина оценил слова Гейтса о глобальном кризисе

Вести.Ruвчера в 09:18
РИА Новости

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

РИА Новостивчера в 08:47

«Сапсаны» задержались в связи с неисправностью в Новгородской области

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, из-за этого произошла более чем часовая задержка движения поезда «Сапсан» № 775А сообщением Санкт-Петербург — Москва, а также задержка по прибытию поезда «Сапсан» № 777А сообщением Санкт-Петербург — Москва.
REGNUMвчера в 16:16
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На Xbox One временно стали бесплатными мультиплеер и ряд популярных игр

Корпорация Microsoft объявила о том, что в течение следующих четырёх дней игрокам на Xbox One мультиплеер будет доступен бесплатно — вы можете сыграть со своими друзьями в сетевые проекты, даже если никто из вас не владеет подпиской Xbox Live Gold.
3DNewsвчера в 11:49

В Крыму объяснили Лукашенко причину отказа Киева воевать за полуостров

В Крыму дали оценку высказыванию президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что на месте украинского руководства воевал бы за полуостров в 2014 году, и выразил сожаление, что Киев тогда не занял жесткую позицию.
Российский Диалогвчера в 11:55
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В Минске задержали участников велосипедных акций солидарности

В Минске прошли задержания участников традиционных велосипедных акций солидарности с арестованными оппонентами президента Белоруссии Александра Лукашенко, 7 августа сообщает интернет-портал правозащитного центра «Весна».
ИА Красная Веснавчера в 16:46

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новостивчера в 15:35
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