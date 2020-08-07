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РИА Новости
РИА Новости

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что в словах Билла Гейтса о глобальном экологическом кризисе нет ничего нового, все оценки на уровне отдельных стран и международных организаций говорят о том, что уже сейчас нужно приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат.В источнике
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Царьград

«У России есть преимущество»: Катастрофический прогноз Билла Гейтса оценил советник Путина

Царьград10:13
РИА Новости

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

РИА Новости08:47
Lenta.ru

Советник Путина оценил слова Билла Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Lenta.ru09:50
Московский Комсомолец

Советник Путина оценил слова Гейтса о «катастрофе страшнее коронавируса»

Московский Комсомолец09:39
Газета.Ru

Советник Путина оценил предсказание Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Газета.Ru09:35
Вести.Ru

Советник Путина оценил слова Гейтса о глобальном кризисе

Вести.Ru09:18
URA.Ru

Советник Путина оценил заявление Гейтса о грядущей катастрофе

URA.Ru10:06

Учебные заведения Дона 1 сентября начнут работу по новым правилам

В случае если в недели, оставшиеся до Дня знаний, в регионе не произойдет существенного ухудшения эпидемической ситуации, школы, учреждения высшего и среднего профессионального образования начнут обучение в очном режиме, однако многое в их работе изменится.
Правительство Ростовской области09:30
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