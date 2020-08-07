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РИА Новости
РИА Новости

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что в словах Билла Гейтса о глобальном экологическом кризисе нет ничего нового, все оценки на уровне отдельных стран и международных организаций говорят о том, что уже сейчас нужно приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат.В источнике
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Царьград

«У России есть преимущество»: Катастрофический прогноз Билла Гейтса оценил советник Путина

Царьград10:13
URA.Ru

Советник Путина оценил заявление Гейтса о грядущей катастрофе

URA.Ru10:06
Lenta.ru

Советник Путина оценил слова Билла Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Lenta.ru09:50
Московский Комсомолец

Советник Путина оценил слова Гейтса о «катастрофе страшнее коронавируса»

Московский Комсомолец09:39
Газета.Ru

Советник Путина оценил предсказание Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Газета.Ru09:35
Вести.Ru

Советник Путина оценил слова Гейтса о глобальном кризисе

Вести.Ru09:18
РИА Новости

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

РИА Новости08:47

Экс-полковника Захарченко вернули в СИЗО в Москве

Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко вернули из мордовской колонии в следственный изолятор в Москве для ознакомления с материалами нового уголовного дела, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Александра Горбатенко.
Газета.Ru08:59
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Новый козырь PlayStation 5 будет шокирующим. Слухи говорят, что Sony заполучила временную эксклюзивность для неожиданных топовых игр

Бывший руководитель GameInformer Имран Хан (Imran Khan) заявил, что Sony якобы сделает временными эксклюзивами несколько очень популярных и важных мультиплатформенных проектов.
iXBT.com09:48

Посол РФ в Белоруссии посетил БелАЭС

Минск, 7 августа 2020, 17:03 — REGNUM Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сегодня, 7 августа, посетил Белорусскую атомную электростанцию в Островеце, сообщили в пресс-службе диппредставительства.
REGNUM10:03

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен в интервью газете Handelsblatt раскритиковал американских сенаторов, пригрозивших руководству порта в немецком городе Засниц санкциями из-за "Северного потока — 2".
РИА Новости00:29
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Суд отклонил иск Jaguar Land Rover к Ineos Automotive

Представители компании подчеркнули, что Land Rover Defender стала культовой для марки моделью, которая является неотъемлемой частью прошлого, настоящего и будущего бренда, а его облик - фактически "визитная карточка" Land Rover во всем мире.
Новые автомобили03:44
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Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новостивчера в 15:09
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Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России

Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что ведомство прорабатывает возможность повышения лимита скорости не только на платных трассах страны, но и на бесплатных, однако только тех, что относятся к высшей технической категории — первой или, возможно, второй.
Известия08:33
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