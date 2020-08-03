Политика
КоммерсантъСоветник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений. По его мнению, дружественные отношения Вашингтона и Москвы были бы выгодны обеим странам.
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Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел
Израильская армия заявила, что нанесла удар по объектам движения ХАМАС в ответ на пуск ракеты из сектора Газа.
Известия 19:23
Политика
Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести «красивые» выборы, отказавшись от участия в них.
Мойка78 вчера в 12:42
Происшествия
Мужчина с младенцем в руках угрожал поджечь газовый баллон в Приморье
В Приморье местный житель угрожал поджечь газовый баллон, держа на руках своего семимесячного ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 22:36
Кино
Кинокасса России: столичные кинотеатры открыли прокат
Всего вступили в строй 30% российских кинотеатров, случилось это в результате множественных переносов без особых премьер, они пойдут несколько позже, когда откроется побольше мировых рынков (пока частично открылся Китай и некоторые европейские рынки).
КиноКадр 15:36
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
РИА Новости вчера в 07:43
Общество
Два человека скончались от коронавируса в Иркутской области за сутки
Утром 3 августа Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о новых смертях от COVID-19. Два пациента скончались за сутки.
КП - Иркутск 23:05
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Общество
Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей
Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
Коммерсантъ 19:29
Единоборства
Исмаилов эмоционально поддержал Емельяненко после поражения
Российский боец смешанных боевых искусств Магомед Исмаилов в своем Instagram-аккаунте выразил слова поддержки соотечественнику Александру Емельяненко, которого ранее победил в поединке.
РИА Новости 09:22
Происшествия
Сообщение о минировании хабаровского аэропорта оказалось ложным
Ранее аэропорт Хабаровска был эвакуирован после поступления сообщения о заложенном взрывном устройстве.
RT на русском 22:31
Экономика
Налоговыми каникулами в кризис воспользовались лишь 2% крупных компаний
Налоговые каникулы — право на отсрочку и рассрочку налоговых платежей для пострадавших отраслей — оказались доступны лишь 2% респондентов, свидетельствует опрос, хотя к пострадавшим от пандемии сферам деятельности (согласно правительственным критериям) относятся 13% опрошенных компаний.
РБК 23:00
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
Кино
Кортни Кокс снимется в пятой части фильма «Крик»
Звезда телесериала «Друзья» Кортни Коко согласилась вернуться к своей роли в фильме «Крик-5». Об этом артистка рассказала в Instagram.
Mockva.ru 21:04
Шоу-бизнес
Роза Сябитова и Лариса Гузеева не общаются вне съемок
Поговаривают, что Сябитова и Гузеева откровенно друг друга недолюбливают, а Лариса якобы даже собиралась уйти из передачи «Давай поженимся» из-за конфликтов с коллегами.
Bimru.ru 10:13
Общество
Сафронова в СИЗО перевели в камеру к обвиняемому в терроризме
Напомним, 27 июля член ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила, что Иван Сафронов изолирован в отдельной камере в СИЗО из-за подозрения на заражение коронавирусом.
Коммерсантъ 12:50
Политика
Кравчук заявил, что США стоит подключить к переговорам по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кравчук, который стал руководителем киевской делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил, что в случае необходимости Украина будет выступать за привлечение США к процессу урегулирования конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 16:15
Религия
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Коммерсантъ 11:09
Космос
NASA: Упадет на Землю гигантский астероид в сентябре 2020 года. Военные США готовится к катастрофе
Военные США уже знают о надвигающейся угрозе и готовятся к катастрофе Специалисты знают об ударе и готовятся к нему уже четыре месяца.
Vesiskitim.ru 03:46
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС 03:19
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Пелагея восхитила новым имиджем после тяжелого развода
Пелагея находится на стадии развода с хоккеистом Иваном Телегиным, в браке с которым родила дочь Таисию.
Народные новости вчера в 10:44
Авто
Спрос на электромобили с пробегом вырос на 132% в России
Стало известно, что в России спрос на электромобили с пробегом значительно вырос на 132%.
ToDay News Ufa 31 июля в 09:47
Общество
Строительство «Северного потока-2» разрешили возобновить 3 августа
Сообщается, что 3 августа истекает срок обжалования нового разрешения Дании на использование судов с якорным позиционированием.
Evo-rus.com вчера в 01:49
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
С 16 августа в некоторых регионах России пенсионерам будет выплачено по 2000 рублей.
ToDay News Ufa 13:55
Общество
Мантуров назвал новые сроки начала выпуска российского электромобиля
Серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta планируется начать в Тольятти в конце текущего года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
РБК 21:46
Игры
Человек-Паук может присоединиться к «Мстителям» в новой видеоигре
Эксклюзивным персонажем в новой видеоигре по Мстителям на PS4 может стать Человек-Паук.
iReactor 01:22
Политика
В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
Lenta.ru 10:11
Здоровье
Названы районы Забайкалья с высокой заболеваемостью COVID-19
Динамика заболеваемости коронавирусом в Забайкалье продолжает спадать, но в основном, за счет районов.
Московский Комсомолец Чита 22:50
Экономика
Правительство утвердило субсидии на постройку судов для добычи краба
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации от государства рыбопромысловым компаниям на строительство на дальневосточных верфях судов для вылова краба.
ТАСС 06:23
Политика
Рошаль назвал эпидемию коронавируса «репетицией биологической войны»
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль рассказал о том, что эпидемия коронавируса стала проверкой на прочность для российской системы здравоохранения.
Lenta.ru 21:42