Политика
КоммерсантъСоветник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений. По его мнению, дружественные отношения Вашингтона и Москвы были бы выгодны обеим странам.
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Последние новости на утро 3 августа 2020: Советник Трампа заявил, что США выгодны дружественные отношения с Россией
Комсомольская правдавчера в 23:59
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"По предварительной информации, лицом, угрожающим террористическим актом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 года рождения", - написал Геращенко в Facebook.
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Названы сроки регистрации первой российской вакцины от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает регистрации в России первой вакцины от коронавируса COVID-19 в течение 10 дней, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
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В ВОЗ сообщили, что менее 10% людей перенесли коронавирус
Лишь порядка 10% людей перенесли инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом.
ТАСС 08:26
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
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В Нижнем Новгороде из-за коронавируса на борту задержали теплоход
В Нижнем Новгороде задержан пассажирский теплоход "Александр Суворов": у членов экипажа судна был выявлен коронавирус.
Российская газета 06:11
Общество
Турция уточнила правила въезда туристов
Анкара разъяснила правила приема пассажиров после открытия аэропортов для иностранных туристов.
Вести.Ru 05:59
Политика
В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русском 06:30
Армия и оружие
The National Interest назвал преимущество России перед США
Россия получит ощутимое преимущество перед США, когда на вооружение станет ее межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат", пишет американское издание The National Interest.
Газета.Ru 08:21
Гаджеты
Intel выпустит восьмиядерные 10-нм процессоры Tiger Lake-H в 2021 году
Хотя эксперты теоретизируют, что компания возьмется за преемников Comet Lake-H Refresh, Compal Electronics дает более позитивный прогноз: зимой 2021 года в продаже появятся полноценные чипсеты с восемью ядрами и уровнем TDP не более 35 Вт. Особенностью Tiger Lake-H является архитектура Willow Cove с визуальной подсистемой Gen 12, помимо поддержки памяти типа DDR4.
Дни24 07:03
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Армия и оружие
На Западе признали беззащитность военной базы НАТО в Гренландии
Городовой 31 июля в 02:31
Происшествия
Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице
Санкт-Петербург, 3 августа 2020, 12:11 — REGNUM СМИ выяснили возможный мотив убийства в Петербурге 31-летнего украинского рэпера Александра Юшко, известного под сценическим именем Энди Картрайт.
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Общество
Международное авиасообщение возобновляется в аэропорту Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону аэропорт Платов готовится возобновить авиасообщение в понедельник, 3 августа.
Газета.Ru 00:25
Общество
В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет
Напомним, родители имеют право на ежемесячные пособия на малышей в возрасте от 3 до 7 лет при условии, что доход на человека в их семье составляет меньше прожиточного минимума (исходя из показателя в регионе, в котором проживает семья с детьми).
Летидор вчера в 06:30
Здоровье
Правительство РФ увеличило выплаты на лекарства для льготников
Власти РФ увеличили ежемесячную сумму, выделяемую государством на приобретение лекарств для льготников.
ФАН 07:13
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Футбол
IT-группа «ИКС Холдинг» стала генеральным спонсором футбольного клуба ЦСКА
«ИКС Холдинг» — многопрофильная IT-группа, в которую входят более 30 компаний в России и за рубежом.
Коммерсантъ 07:42
Политика
Медведев заявил о росте числа преступлений со стороны мигрантов
Нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан в ряде регионов России создает трудности при депортации мигрантов, совершивших правонарушение, в то время как рост числа таких случаев был зафиксирован в июле в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других субъектов РФ, руководители которых должны принять меры, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 08:25
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Не надо забывать о великом народе: Разозлив русских, американская корпорация получила понятный ответ
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в колонке на личных страницах в социальных сетях заверил, что наше вещание после блокировки на YouTube не пострадает.
Царьград 04:41
Общество
Экс-жена историка Соколова положительно отозвалась о нем
Бывшая жена историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, дала экс-супругу положительную характеристику в ходе судебного заседания 3 августа.
Известия 07:19
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В Steam назвали самое популярное «железо» у игроков
Чемпионат 07:49
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Перевозки по «единому» билету из Сочи в Абхазию возобновятся 5 августа
Как сообщалось, ЕТД с 10 июля текущего года возобновила перевозки в Крым по "единому" билету, они производятся с железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы Витязево в четыре города полуострова: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак.
Интерфакс 07:39
Кино
Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон
Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
Соловей.Инфо 05:01
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Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Политика
Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН
RT на русском 07:05