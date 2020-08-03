Политика

КоммерсантъКоммерсантъСоветник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США

В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений. По его мнению, дружественные отношения Вашингтона и Москвы были бы выгодны обеим странам.
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Советник Трампа заявил о выгоде дружественных отношений с Россией

Газета.Ru02:39

Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией

РИА Новостивчера в 19:20

В США рассказали о выгоде дружественных отношений с Россией

РЕН ТВвчера в 23:55

Советник Трампа назвал условия для снятия санкций против России

РБКвчера в 22:00

Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США

Коммерсантъвчера в 20:55

Советник Трампа заявил, что дружественные отношения с Россией выгодны для США

ТАССвчера в 19:21

В США увидели выгоду в дружественных отношениях с Россией

Известия01:06
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Общество

ФСБ задержала 42 подпольных оружейника в 12 регионах России

Газета.Ru 02:53
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Гаджеты

Sony PlayStation 5 Pro хотят оснастить сразу несколькими GPU

Эксперты предположили, что будущую консоль хотят оснастить сразу несколькими GPU.
Дни24 вчера в 07:37
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Происшествия

СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья

Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
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Политика

Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны

По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
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Общество

Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
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Шоу-бизнес

СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка

Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
11
Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с ОМОН, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
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Общество

Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»

Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 02:43
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Экономика

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
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Экономика

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
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Общество

Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 01 августа в 05:54
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Здоровье

В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий

Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 09:53
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Происшествия

В Волгограде нашли пропавшую 16-летнюю школьницу

Как сообщал "Город героев", в Волгограде пропала 16-летняя школьница Полина Глухова.
Город героев 05:06
5
Шоу-бизнес

Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова

В социальных сетях начали распространяться слухи, по которым Гарик Харламов в скором времени должен тайно жениться.
Pravda.Ru 02:19
4
Происшествия

Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

RT на русском 05:16
11
Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
Газета.Ru 03:12
10
Общество

Два российских выпускника сдали ЕГЭ на 400 баллов в 2020 году

Два выпускника сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов в 2020 году, 300 баллов получили 26 человек, на 200 баллов тесты написали 533 участника.
ФАН 05:03
Происшествия

На Кубани выявили 107 случаев коронавируса за сутки

Количество выявленных заразившихся COVID-19 за день на Кубани впервые с начала пандемии превысило сотню, достигнув рекордного показателя 107 человек, сообщает администрация региона.
РИА Новости вчера в 07:29
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Здоровье

Из больницы в Каменск-Шахтинском хотят уволиться все врачи

Сотрудники главной городской больницы Каменск-Шахтинска (Ростовская область) пригрозили увольнением из-за очень маленьких зарплат, сообщает РЕН ТВ.
Цензуры.Нет 05:05
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Наука

Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных

Российская газета вчера в 17:21
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Общество

Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки

Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки.
Газета.Ru 04:16
19
Авто

Самый дешевый Gelandewagen получит мотор от седана

Car.ru вчера в 04:07
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Общество

Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в ВУЗы вне конкурса

Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в элитные российские ВУЗы вне конкурса.
Эхо Москвы 05:02
Путешествия

В АТОР назвали дату возобновления авиасообщения с Кубой

Россия и Куба согласовали дату перезапуска регулярного авиасообщения, полеты стартуют 17 сентября.
Газета.Ru 05:03
Происшествия

Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью

Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
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Общество

Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
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Происшествия

Междугородный автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет на Сахалине

В момент аварии в салоне автобуса находились 30 пассажиров.
Известия 00:23
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Гаджеты

В Сети сообщили о новой технологии Samsung для замены NFC

По его данным, UWP станет заменой технологии NFC, которая используется для бесконтактной оплаты с мобильного телефона.
ИА Красная Весна 03:50
3
Здоровье

В Челябинске прооперировали младенца с желудком в грудной клетке

Южноуральские хирурги первыми в стране прооперировали младенца с редкой патологией - смещением желудка и кишечника в грудную клетку.
Российская газета 03:51
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Происшествия

Второй за месяц разлив нефтепродуктов произошел на реке Сайме в Югре

Власти Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) зафиксировали второй за месяц разлив нефтепродуктов на реке Сайме, сообщил журналистам руководитель управления по делам ГО и ЧС администрации города Олег Пухтеев.
ТАСС 03:36
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