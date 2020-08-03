Политика
КоммерсантъСоветник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений. По его мнению, дружественные отношения Вашингтона и Москвы были бы выгодны обеим странам.
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Происшествия
Задержан сбивший под Воронежем двух подростков на мопеде водитель
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехал со стороны села Елань-Колено и допустил столкновение с мопедом, которым управлял 13-летний подросток.
Известия 01:52
Общество
ВЦИОМ: 9% россиян сталкивались с домогательствами на работе
ВЦИОМ провел опрос и выяснил, как часто жители России сталкиваются с домогательствами на рабочем месте.
Neva.Today 03:13
Религия
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Коммерсантъ вчера в 11:09
Политика
25 лет назад талибы захватили Ил-76 с российским экипажем
3 августа 1996 года российский транспортный самолет Ил-76 компании "Аэростан" с грузом боеприпасов на борту был захвачен талибами над Афганистаном.
Газета.Ru 03:44
Общество
Польский регулятор оштрафовал «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 02:28
Общество
В Японии сообщили о «подозрительных семенах» из-за рубежа
ИА Красная Весна 01 августа в 04:15
Футбол
Игорь Ледяхов: Гунько может поставить «Химкам» спартаковский футбол
Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал назначение Дмитрия Гунько на должность главного тренера «Химок».
Советский спорт вчера в 18:29
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске погиб один человек
Норильск, Красноярский край, 3 августа 2020, 09:45 — REGNUM В результате пожара, произошедшего на ТЭЦ-2 в Норильске, погиб один человек.
REGNUM 02:45
Космос
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
Общество
В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки
С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которыми отменяется анонимное пополнение электронных кошельков.
Коммерсантъ 03:10
Шоу-бизнес
Марина Неелова объяснила уход Сергея Гармаша из «Современника»
В пятницу 31 июля Сергей Гармаш заявил о том, что покидает театр "Современник" и обратился к коллегам с открытым письмом.
Paparazzi.ru 01:29
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Общество
Международное авиасообщение возобновляется в аэропорту Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону аэропорт Платов готовится возобновить авиасообщение в понедельник, 3 августа.
Газета.Ru 00:25
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Немцова сыграла свадьбу на Рублевке
18-летняя дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой вышла замуж.
Anews 03:51
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Гаджеты
Apple может превратить iPhone в платёжные терминалы
Apple приобрела стартап, создавший технологию, которая может превратить iPhone в платёжные терминалы. Это стартап Mobeewave из Монреаля.
Ferra 01 августа в 11:48
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»
Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Оргбанка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 03:30
Шоу-бизнес
Звезда «Холопа» Ольга Дибцева похудела на 35 килограммов после родов
Ольга не скрывает, что ни в чем себе не отказывала и ела все подряд. Однако после родов Дибцева сумела избавиться от набранных килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:00
Экономика
Совет директоров «Интер РАО» одобрил стратегию развития компании
Совет директоров "Интер РАО" 31 июля утвердил стратегию развития компании на период до 2025 года с перспективой до 2030 года, следует из сообщения компании.
ПРАЙМ 02:55
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
Экономика
Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России снижен до 15%
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%.
RT на русском 03:42
Общество
КНР откроет на границе с Россией аналог Уханьской биолаборатории
Как отметил эксперт, подобная лаборатория в России находится в Хабаровске.
RuNews24.ru вчера в 23:27
Здоровье
В Кировской области число заражений коронавирусом превысило пять тысяч
По данным регионального Минздрава, из медучреждений выписали 31 пациента, переболевшего коронавирусом. Общее число выздоровевших - 4 037.
Свойкировский.рф 03:45
Происшествия
Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована
В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
Интерфакс 01:46
Происшествия
Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову
Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
Игры
Человек-паук в Marvel’s Avengers может стать эксклюзивом PlayStation 4
CyberSport.ru 00:57