Политика
КоммерсантъСоветник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений. По его мнению, дружественные отношения Вашингтона и Москвы были бы выгодны обеим странам.
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США озвучили условия, при которых не потребуются санкции против России
Московский Комсомолецвчера в 20:19
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Ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19, вызывает ощущение репетиции биологической войны, заявил детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью Forbes.
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Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
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Нижегородская область в ближайшее время перейдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.
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Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G.
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Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом
Под Калининградом в воскресенье жестко приземлился легкомоторный частный самолет "Сессна".
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Китайский эксперт сравнил возможности истребителей J-20 и Rafale
Специалист из КНР дал сравнительную оценку китайским истребителям J-20 и французским боевым самолётам Rafale.
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За сутки в Кузбассе коронавирус выявлен у 79 человек
За прошедшие сутки в Кузбассе у 79 человек выявлено инфицирование коронавирусом.
Kursk.com вчера в 01:11
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Исмаилов эмоционально поддержал Емельяненко после поражения
Российский боец смешанных боевых искусств Магомед Исмаилов в своем Instagram-аккаунте выразил слова поддержки соотечественнику Александру Емельяненко, которого ранее победил в поединке.
РИА Новости вчера в 09:22
Происшествия
На Сахалине пять человек пострадали при ДТП с пассажирским автобусом
Пассажирский автобус опрокинулся на трассе по пути из Углегорска в Южно-Сахалинск, сообщил РИА Новости представитель областного УГИБДД РФ.
РИА Новости 00:32
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В Забайкалье не планируют секвестировать бюджет
Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией коронавируса и последовавшим экономическим кризисом, Правительством РФ было принято решение об оказании мер по сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов страны.
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Алиса Вокс назвала причину ухода из группы «Ленинград»
Алиса вошла в состав группы на смену солистке Юлии Коган, когда та собиралась в декрет.
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«Реал» в 2013 году мог приобрести Левандовского у «Боруссии»
Мадридский "Реал" в 2013 году мог приобрести польского нападающего Роберта Левандовского у дортмундской "Боруссии".
Газета.Ru вчера в 23:24
Происшествия
Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова
Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП.
Газета.Ru вчера в 19:41
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Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения.
Замана 31 июля в 08:48
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Программа Владимира Соловьева подверглась цензуре в Белоруссии
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности в связи с задержанием в Белоруссии российских граждан.
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Майское обновление Windows 10 установлено почти на 12% компьютеров
Как рассказали эксперты, по состоянию на начало июля майское обновление Windows 10 было установлено почти на 12% компьютеров.
Astera вчера в 13:27
Происшествия
Сообщение о минировании хабаровского аэропорта оказалось ложным
RT на русском вчера в 22:31
Авто
Dongfeng показала премиальный концепт своего нового бренда Voyah
Китайский концерн Dongfeng представил новый премиальный бренд и его концепт-кар на новой платформе.
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В РФ яблоки подорожали на 30-45%
В РФ резко подорожали яблоки, стоимость различных сортов изменилась на 30-45%.
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В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
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Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
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Экономика
Рекламодатели урезали бюджеты на YouTube
YouTube пострадал от сокращения рекламных бюджетов сильнее, чем Instagram, так как рекламодатели сконцентрировались на «ситуативных проектах», которые в Instagram реализовать легче за счет низкого порога вхождения по бюджету и более высокой скорости запуска кампаний, отмечает заместитель гендиректора Isobar Moscow (входит в Dentsu Aegis Network) Андрей Коваль.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости вчера в 03:31
Политика
В Белоруссии арестованы 33 россиянина, задержанные на этой неделе
Группа россиян из 32 человек была задержана в минувшую среду в санатории под Минском, еще один — на юге страны.
Эхо Москвы вчера в 00:02