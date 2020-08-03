Политика
КоммерсантъСоветник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений. По его мнению, дружественные отношения Вашингтона и Москвы были бы выгодны обеим странам.
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Футбол
Мостовой назвал зарплату Кокорина в «Спартаке» космической
Бывший полузащитник испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой высказался о подписании контракта московским "Спартаком" с нападающим Александром Кокориным.
Газета.Ru вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж
22-летня актриса Ольга Бодрова, дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, вышла замуж.
Российская газета вчера в 12:52
Здоровье
За сутки 94 человека заболели коронавирусом в Саратовской области
По данным оперштаба, 3 августа общее количество заболевших COVID-19 составляет 9691 человек в Саратовской области.
АиФ Саратов 01:57
Экономика
Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей
Минфин внес в правительство законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Общество
Страны выстроились в очередь за вакциной от коронавируса
Аналитики высказывают опасение, что доз не хватит на 7,8 миллиарда человек, и остальные, менее богатые страны окажутся «последними в очереди» получения вакцины.
Lenta.ru 01:55
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Происшествия
По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы
Сотрудники Следственного комитета России задержали директора туристической базы «Глобус» на Алтае, где погибла семья из четырех человек.
Lenta.ru вчера в 03:29
Общество
В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.
RT на русском вчера в 16:47
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Общество
Вильфанд предупредил об аномальном тепле в нескольких регионах России
Воздух на северо-востоке европейской части России и Уральского федерального округа прогреется на текущей неделе до 28-30 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы.
Известия 01:40
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
С 16 августа в некоторых регионах России пенсионерам будет выплачено по 2000 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 13:55
Происшествия
Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова
Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП.
Газета.Ru вчера в 19:41
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС вчера в 10:29
Экономика
Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам
Не для всех Сбербанк планирует увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении всем клиентам, которые сдали свои биометрические слепки.
Известия вчера в 17:01
Футбол
Конте раскритиковал руководство «Интера» за отсутствие поддержки
Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте выступил с критикой в адрес руководства клуба.
RT на русском вчера в 04:40
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
Уточняется, что за прошедшие сутки скончался пациент из Междуреченска — у мужчины 1960 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии.
REGNUM 00:14
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске
Один человек погиб при возгорании на Норильской ТЭЦ-2 на севере Красноярского края, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
RT на русском 02:07
Происшествия
К поискам пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии подключились военные
Многофункциональные дроны оснащены инфракрасными камерами, это позволяет вести поиски в ночное время.
ТАСС вчера в 22:48
Общество
Мантуров заявил об изучении возможности внедрения сети 6G в России
Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G.
Известия 00:18
Экономика
Структура Ротенберга поручилась за нового подрядчика «Газпрома»
Как появился новый подрядчик "Газпрома" Будущий основатель "Русгазбурение" Илькам Мухаметшин около десяти лет проработал на разных должностях в международной нефтесервисной компании Schlumberger, больше двух лет — региональным директором по России и СНГ норвежской Resman, поставщика услуг для нефтегазовых компаний.
РБК 02:00
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Космос
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
Общество
ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений
В ПФР сообщили о том, что россияне с инвалидностью могут не подавать специальные заявления каждый месяц для выплат.
ToDay News Ufa вчера в 17:26
Общество
В Японии сообщили о «подозрительных семенах» из-за рубежа
ToDay News Ufa 02:16
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Здоровье
109 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки выявлено еще 109 инфицированных, выздоровели 15 пациентов, скончались три носителя коронавируса, включая одного непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com вчера в 02:35
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник".
Москва 24 01 августа в 01:45