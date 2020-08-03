В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений. По его мнению, дружественные отношения Вашингтона и Москвы были бы выгодны обеим странам.

Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США

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