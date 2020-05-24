Политика
РИА НовостиСоветник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
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с чего всё началось
В интервью изданию Bild он отметил, что географическое положение могло бы позволить этому городу стать "торговым хабом, центром туризма и контактов между Россией и Западной Европой".Московский Комсомолец05:23
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Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
Происшествия
В Грузии задержан теннисист Басилашвили за избиение бывшей жены
Полиция Грузии задержала теннисиста Николоза Басилашвили, который избивал бывшую супругу в присутствии ребенка.
Известия 06:22
Общество
Опубликована актуальная карта коронавируса Тульской области
Оперативная группа по борьбе с коронавирусом в Тульской области опубликовала актуальные данные о зараженных.
Московский Комсомолец Тула 21 мая в 09:44
Общество
Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет
Россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», теперь будут помещать в обсерваторы за их счет.
Lenta.ru 05:06
Игры
Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер
NewInform вчера в 11:11
Общество
NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США
Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
РИА Новости вчера в 08:29
Общество
В 11 городах Ленобласти запретили остановки транзитного автотранспорта
В каких случаях останавливаться разрешено Исключения составляют транспортные средства, следующие до места работы или жительства, межрегиональные перевозки, транспорт, следующий для устранения последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан, дорожной деятельности, а также автотранспорт специального назначения.
Маяк (г. Сосновый Бор) 05:33
Политика
Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в заседании Центрального военного комитета ТПК, на котором решались организационные вопросы.
Российская газета вчера в 21:52
Общество
Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи
Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Общество
В Кузбассе режим повышенной готовности продлили на неделю
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлили еще на одну неделю, нынешняя ситуация пока не позволяет открыть ТРЦ, фитнес-клубы и другие объекты, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 06:10
Политика
Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая
RT на русском вчера в 04:47
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Общество
В Татарстане выявлено 90 новых случаев коронавируса
За 24 часа в Российской Федерации выявили 8 559 новых заболевших Covid-19, в целом по стране зарегистрировано 344 481 случаев коронавирусной инфекции.
Знамя труда (Альметьевск) 03:42
Общество
В Пензенской области четыре ребенка заразились коронавирусом
В воскресенье, 24 мая, пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о новых заболевших коронавирусом в регионе.
Smi58.ru 05:59
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Футбол
«Ливерпуль» нацелился на нападающего «Вулверхэмптона»
По информации The Sun, 24-летний испанский нападающий находится на вершине списка желаний главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.
Советский спорт 01:51
Общество
Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми
Татар-информ вчера в 12:03
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Гаджеты
Утечка: AMD готовит не менее 13 новых видеокарт
По данным профильных СМИ, компания намерена в обозримом будущем представить сразу 13 вариантов видеокарт.
Игромания.ру 04:24
Футбол
Камболов: митинг во Владикавказе ничего не дал – только позаражали друг друга
Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов поделился мнением о коронавирусе и митинге во Владикавказе, участники которого оспаривали существование инфекции.
Чемпионат 05:30
Энергетика
Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru 22 мая в 13:00
Шоу-бизнес
Лану Дель Рей обвинили в расизме за критику Бейонсе и Арианы Гранде
На протяжении всей карьеры Ланы Дель Рей певицу обвиняли в романтизации насилия и токсичных отношений — героини ее песен часто признаются в любви мужчинам, которые обращаются с ними не по-феминистски.
Super.ru 22 мая в 08:17
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском 03:28
Общество
В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом
Из-за изменения регионального климата в летний период может происходить резкая смена погоды, рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
РИА Новости 03:01
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15