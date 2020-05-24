с чего всё началось

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".

Общество Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны. 860

Происшествия В Грузии задержан теннисист Басилашвили за избиение бывшей жены Полиция Грузии задержала теннисиста Николоза Басилашвили, который избивал бывшую супругу в присутствии ребенка.

Общество Опубликована актуальная карта коронавируса Тульской области Оперативная группа по борьбе с коронавирусом в Тульской области опубликовала актуальные данные о зараженных. 481

Общество NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи. 21

Общество В 11 городах Ленобласти запретили остановки транзитного автотранспорта В каких случаях останавливаться разрешено Исключения составляют транспортные средства, следующие до места работы или жительства, межрегиональные перевозки, транспорт, следующий для устранения последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан, дорожной деятельности, а также автотранспорт специального назначения. 4

Общество В Кузбассе режим повышенной готовности продлили на неделю Режим повышенной готовности в Кузбассе продлили еще на одну неделю, нынешняя ситуация пока не позволяет открыть ТРЦ, фитнес-клубы и другие объекты, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.

Политика Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne. 209

Общество В Татарстане выявлено 90 новых случаев коронавируса За 24 часа в Российской Федерации выявили 8 559 новых заболевших Covid-19, в целом по стране зарегистрировано 344 481 случаев коронавирусной инфекции. 19

Общество В Пензенской области четыре ребенка заразились коронавирусом В воскресенье, 24 мая, пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о новых заболевших коронавирусом в регионе. 60

Происшествия Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе "Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook. 527

Футбол «Ливерпуль» нацелился на нападающего «Вулверхэмптона» По информации The Sun, 24-летний испанский нападающий находится на вершине списка желаний главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.

Общество Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Футбол Камболов: митинг во Владикавказе ничего не дал – только позаражали друг друга Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов поделился мнением о коронавирусе и митинге во Владикавказе, участники которого оспаривали существование инфекции.

Энергетика Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу. 106

Шоу-бизнес Лану Дель Рей обвинили в расизме за критику Бейонсе и Арианы Гранде На протяжении всей карьеры Ланы Дель Рей певицу обвиняли в романтизации насилия и токсичных отношений — героини ее песен часто признаются в любви мужчинам, которые обращаются с ними не по-феминистски. 2

Хоккей Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок. 1

Общество В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом Из-за изменения регионального климата в летний период может происходить резкая смена погоды, рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. 5

Общество Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели. 603