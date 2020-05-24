Политика
РИА НовостиСоветник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
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Общество
В России выявили минимум с начала мая заболевших COVID-19 за сутки
За последние сутки в России выявили 8599 случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 04:35
Авто
КамАЗ приступил к испытаниям нового самосвала К5
Компания «КамАЗ» начала испытания новых самосвалов с колесной формулой 6х4 и 8х4, о чем сообщает пресс-служба завода.
32CARS.ru 04:15
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском 03:28
Шоу-бизнес
Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа
РИА Новости вчера в 18:13
Футбол
Кикнадзе ответил, почему «Локомотив» расстался с Сёминым
Василий Кикнадзе рассказал, с чем связано решение расстаться с Юрием Сёминым. Слова руководителя столичного клуба передаёт «Россия 24».
ГЛАС.RU 22 мая в 04:53
Общество
Испания с июля начнет принимать иностранных туристов
Коммерсантъ вчера в 09:49
Общество
Въезжающих в Крым бесцельно поместят в платные обсерваторы
Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове, въехать на полуостров беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых «оформлены органами государственной власти».
Коммерсантъ 04:57
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 22 мая в 13:08
Здоровье
Забайкалье продлило самоизоляцию до 8 июня
Как сообщает сегодня, 24 мая, пресс-служба забайкальского губернатора, согласно рекомендациям регионального управления Роспотребнадзора, принято решение о продлении режима ограничений в регионе до 8 июня.
REGNUM 03:24
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:50
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на троих игроков «Ювентуса»
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к обмену полузащитника Поля Погба на троих футболистов туринского "Ювентуса", сообщает журналист Rai Sport Паоло Паганини в Twitter.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих
Издание сообщает, что полиция предупреждала протестующих, прежде чем использовать слезоточивый газ.
RuNews24.ru 04:20
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Религия
Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера.
REGNUM 02:42
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Общество
В Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом
Изменения регионального климата в летний период могут привести к шквалистым ветрам и резкой смене погоды.
ТАСС 04:45
Единоборства
Макгрегор не включил Нурмагомедова в число величайших бойцов в истории
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор составил собственный рейтинг величайших бойцов в истории.
РБК вчера в 13:26
Армия и оружие
Сирийские террористы бросили России вызов в Сирии
Террористы анонсировали готовность выбить Россию из Сирии.
Avia.pro вчера в 23:32
Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС вчера в 04:27
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Общество
В России заразилось COVID-19 минимальное число людей за три недели
Всего по состоянию на 24 мая коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 344481 граждан (Россия по этому показателю занимает второе место в мире).
ЗакC.Ру 04:27
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук ответила на замечания поклонников о постаревшем лице
Фанаты сделали Юлии замечания в отношении внешности — порекомендовали попробовать какие-либо методы омоложения.
RuNews24.ru вчера в 17:47
Общество
NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США
Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
Происшествия
Захватчик банка в центре Москвы признал вину
Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
ТАСС вчера в 16:03
Здоровье
63 новых случая коронавируса выявили в Кировской области
В Кировской области по данным на утро 24 мая выявили 63 новых случая коронавируса.
РИА НаВятке 03:01
Армия и оружие
США испытали лазерное оружие против беспилотника
Как сообщило Командование американского Тихоокеанского флота, испытания системы твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator, LWSD), которая была установлена на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, проводились 16 мая в нейтральных водах Тихого океана.
Коммерсантъ вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не хочет жить после смерти единственного сына
Актуальные Новости вчера в 05:03