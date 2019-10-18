Политика
REGNUMСоветник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд
Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд. Об этом 19 октября он рассказал на брифинге в Киеве.
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с чего всё началось
"Почти $1,5 млрд, полученные при спецконфискации у окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, незаконно поделили между собой Петр Порошенко и его приближенные", - цитирует Кислина "112 Украина".ТАСС11:15
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Американский бизнесмен обвинил команду Порошенко в краже 1,5 миллиарда долларов
Комсомольская правдавчера в 15:44
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 20:36, Ашберн
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Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине
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Газета.Ru 20:00
Здоровье
Глава Минздрава Вероника Скворцова обсудила зарплаты врачей в регионах
По словам главы ведомства, ситуация в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, а потому, Минздрав в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников.
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Происшествия
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РБК 09:19
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Армия и оружие
Турция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии
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Красная весна 14:49
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Автоматические трансмиссии в автомобилях пользуются большим спросом — они позволяют сосредоточиться исключительно на дороге и меньше утомляют, чем «механика».
SpeedMe вчера в 04:19
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Политика
Борис Джонсон раскритиковал свою же просьбу отсрочить Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года.
Lenta.ru 17:59
Армия и оружие
Меркель заявила о роли РФ и Ирана в Сирии после ухода США
Во время выступления в Бундестаге канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что выход американских солдат из Сирии привел к повышению уровня влияния Российской Федерации и Ирана в данной стране.
News-24.ru вчера в 08:38
Политика
Украинский депутат пообещал добраться до Скабеевой
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Армия и оружие
Роскосмос адаптирует корабль «Орел» под ракету «Союз-5»
Роскосмос продолжит адаптировать новый пилотируемый корабль "Орел" для запуска на ракете-носителе "Союз-5", несмотря на решение пересадить его на ракету "Ангара-А5П", следует из материалов на сайте госзакупок.
РИА Новости 20:02
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Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
МИР 24 вчера в 12:36
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Виновных в домашнем насилии выгонят из дома, выяснили СМИ
Президентский Совет по правам человека подготовил законопроект, по которому пострадавший от семейно-бытового насилия будет иметь право на получение защитного ордера.
Газета.Ru 12:40
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В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
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Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.
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Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.
РИА Новости 01:00
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Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
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В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков
В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.
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Малышева назвала неэффективные лекарства от простуды
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Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
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Вызвавшее протесты повышение цен на метро приостановили в Чили
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Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года
Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП.
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Kraftway планирует выпуск накопителя SSD с чипами памяти GS Nanotech
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