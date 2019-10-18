с чего всё началось

Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд. Об этом 19 октября он рассказал на брифинге в Киеве.

Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд

Происшествия Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".

Здоровье Глава Минздрава Вероника Скворцова обсудила зарплаты врачей в регионах По словам главы ведомства, ситуация в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, а потому, Минздрав в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников.

Происшествия В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом "В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.

Происшествия Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Шоу-бизнес Супруг Лолиты Милявской подал на развод Вчера, 16 октября, общественности все же стало известно о том, что в одном из столичных судов зарегистрировано заявление о разводе Милявской и ее бывшего возлюбленного Дмитрия Иванова.

Происшествия МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.

Энергетика «Нафтогаз» предъявил «Газпрому» исковые требования на $11 млрд Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Политика Медведев назвал «Турецкий поток» выгодным для всей Европы Проект газопровода «Турецкий поток» выгоден для всей Европы, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев 19 октября в ходе своего выступления в парламенте Сербии, сообщает ТАСС.

Авто Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП Автоматические трансмиссии в автомобилях пользуются большим спросом — они позволяют сосредоточиться исключительно на дороге и меньше утомляют, чем «механика».

Происшествия В Турции погибла пятилетняя девочка из России Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.

Политика Борис Джонсон раскритиковал свою же просьбу отсрочить Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года.

Армия и оружие Меркель заявила о роли РФ и Ирана в Сирии после ухода США Во время выступления в Бундестаге канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что выход американских солдат из Сирии привел к повышению уровня влияния Российской Федерации и Ирана в данной стране.

Политика Украинский депутат пообещал добраться до Скабеевой Украинский депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о создании в Раде объединения для возвращения территорий на Кубани и пообещал добраться до телеведущей Ольги Скабеевой.

Армия и оружие Роскосмос адаптирует корабль «Орел» под ракету «Союз-5» Роскосмос продолжит адаптировать новый пилотируемый корабль "Орел" для запуска на ракете-носителе "Союз-5", несмотря на решение пересадить его на ракету "Ангара-А5П", следует из материалов на сайте госзакупок.

Общество Виновных в домашнем насилии выгонят из дома, выяснили СМИ Президентский Совет по правам человека подготовил законопроект, по которому пострадавший от семейно-бытового насилия будет иметь право на получение защитного ордера.

Происшествия Популярный мотоблогер погибла в ДТП под Киевом Под Киевом на Гостомельской трассе известная инстаграм-модель, увлекающаяся ездой на мотоцикле, погибла в ДТП.

Единоборства Бетербиев нокаутировал Гвоздика В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.

Шоу-бизнес Леди Гага рухнула со сцены во время танца с поклонником Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.

Религия Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.

Экономика Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

Технологии В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.

Здоровье Малышева назвала неэффективные лекарства от простуды Телеведущая Елена Малышева назвала популярные в России лекарства, которые абсолютно бесполезны при лечении простуды.

Общество Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.

Общество Вызвавшее протесты повышение цен на метро приостановили в Чили Президент Чили Себастьян Пиньера заявил о приостановлении повышения цен на метро в стране из-за массовых протестов.

Экономика Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП.

Гаджеты Kraftway планирует выпуск накопителя SSD с чипами памяти GS Nanotech Kraftway о создании микросхемы первого отечественного дискового контроллера и представил прототип твердотельного накопителя информации.