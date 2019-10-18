Политика

REGNUMREGNUMСоветник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд

Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд. Об этом 19 октября он рассказал на брифинге в Киеве.
Читать в источнике
Комментировать46
с чего всё началось
"Почти $1,5 млрд, полученные при спецконфискации у окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, незаконно поделили между собой Петр Порошенко и его приближенные", - цитирует Кислина "112 Украина
".
ТАСС11:15

Подробнее о событии

Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд

РБК13:10

СМИ: американский бизнесмен обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд

ТАСС11:15

Сэм Кислин обвинил режим Порошенко в развязывании гражданской войны на Украине

ФАН05:52

Бизнесмен из США обвинил окружение Порошенко в краже $1,5 млрд

News.ruвчера в 16:51

В США окружение Порошенко обвинили в краже 1,5 млрд средств Януковича

РЕН ТВвчера в 16:22

Американский бизнесмен обвинил команду Порошенко в краже 1,5 миллиарда долларов

Комсомольская правдавчера в 15:44

Бизнесмен заявил о краже 1,5 миллиарда долларов окружением Порошенко

РИА Новостивчера в 14:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 17:30, Ашберн

Американские евреи сдали Порошенко

Вести.UZ15:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 17:30, Ашберн
Армия и оружие

Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов

Появление армии Сирии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов будет считаться объявлением войны Турции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова советника турецкого президента Ясина Актая.
Life.ru 16:35
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромил «Венло» в матче чемпионата Нидерландов

"Витесс" одержал крупную победу над "Венло" в выездном матче 10-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.
РИА Новости 16:46
Происшествия

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 15

Количество жертв от прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Коммерсантъ 04:13
Космос

«Внук» робота Федора отправится на Луну

Inc-news.ru 16 октября в 05:42
Происшествия

В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом

"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Политика

Горбачев сообщил об обращении к Путину

Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что некоторое время назад он посылал обращение президенту России Владимиру Путину .
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Футбол

Игрок молодежной команды «Рубин» попал в реанимацию после матча

ИнфоСМИ 15:54
Общество

МИД РФ предупредил россиян о возможных столкновениях в Барселоне

"Испания, Барселона - 20 октября в городе ожидаются дальнейшие акции протеста; в 12:00 (местного времени) запланирован митинг на площади Св. Иакова; повышенные меры безопасности; ограничение дорожного движения; не исключены столкновения манифестантов с силами правопорядка", - говорится на странице департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Российская газета вчера в 05:29
Политика

Борисов оценил вероятность нового контракта на поставку ЗРК Турции

RT на русском 14:33
Футбол

Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов»

Газета.Ru 16:16
Происшествия

Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий

Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Политика

Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «Нормандской четверки», об этом 19 октября сообщается на сайте президента России.
REGNUM 13:25
Общество

В Бейруте полиция разогнала протестующих водометами и газом

В столице Ливана полиция пыталась разогнать акцию протеста при помощи водяных пушек и гранат со слезоточивым газом.
Вести.Ru вчера в 17:36
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Кино

Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая

Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Газета.Ru 07:49
Происшествия

Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии

Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Культура

В шоу «Орел и решка» вернется Регина Тодоренко

Культуромания вчера в 08:41
Общество

Умер Герой России вице-адмирал Михаил Моцак

В Санкт-Петербурге на 70-м году жизни после продолжительной болезни скончался Герой России вице-адмирал Михаил Моцак.
RT на русском 11:49
Происшествия

Один полицейский убил другого в Нальчике

Как рассказал собеседник агентства, конфликт между двумя слушателями в институте произошел накануне вечером, они подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.
Интерфакс 06:59
Кино

В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.
ProfiСinema.ru вчера в 22:45
Футбол

Джорджевичу диагностировано повреждение связок колена

Чемпионат 10:14
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Происшествия

Детский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла

Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
РБК 16:40
Единоборства

Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в соцсети

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обменялись нелестными высказываниям в адрес друг друга.
Известия 17:15
Футбол

Ювентус — Болонья 2:1

Спорт-Экспресс 16:36
Шоу-бизнес

Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак

Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец 09:09
Политика

Вучич по-русски поблагодарил Путина

Президент Сербии Александар Вучич по-русски обратился к президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:10
Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Политика

Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit

Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru 15:24
Политика

Медведев назвал «Турецкий поток» выгодным для всей Европы проектом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что газопровод «Турецкий поток» — выгодный проект для всей Европы.
Парламентская газета 11:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное